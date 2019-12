Top 14 - Lyon : Couilloud absent entre six et huit semaines

Énorme coup dur pour le LOU rugby, mais également pour le XV de France ! Selon Le Progrès, Baptiste Couilloud, pensionnaire de Lyon, va devoir respecter une absence de six à huit semaines, en raison d'une disjonction acromio-claviculaire de l'épaule droite de stade 3 contractée contre Castres, lors de la dernière rencontre de Top 14 de sa formation. Cette blessure a été contractée en tout début de rencontre, après un plaquage du talonneur Jody Jenneker. C'est ainsi que le demi de mêlée ne devrait pas rejouer avant la fin février. Par conséquent, son club, qui perd là un deuxième demi de mêlée en l'espace de quelques semaines après Jean-Marc Doussain opéré le 5 décembre dernier d'une rupture du tendon du long adducteur gauche, ne pourra plus compter, à ce poste et pour les deux prochains mois, que sur Jonathan Pélissié et le joker Sam Hidalgo-Clyne.

Le LOU compte ses blessés

C'est également le XV de France qui va en subir les conséquences, puisque Couilloud ne pourra répondre présent à l'occasion du début du Tournoi des 6 Nations. Une épreuve pour laquelle il aurait légitimement pu prendre part. D'une certaine manière, le Lyonnais s'en tire plutôt bien, car les examens, pratiqués ce lundi matin, auraient pu révéler quelque chose de plus grave. Le LOU compte décidément ses blessés puisque, contre Castres, le troisième ligne centre Carl Fearns et le centre Thibaut Regard ont contracté une déchirure, respectivement à l'ischio droit et au mollet gauche, pour une absence estimée à trois semaines. Aucun des deux ne sera donc là pour la réception à Gerland de Bayonne, samedi (14h00).