C'est un coup dur pour Mathieu Bastareaud et son club de Lyon, pensionnaire de Top 14. En effet, ce jeudi, Le Progrès révèle que le rugbyman, qui enchaîne décidément les blessures, va devoir, de nouveau, passer par la case chirurgie. Le troisième-ligne centre, reconverti en tant que numéro 8, qui fêtera prochainement ses 33 ans, souffre d'une fracture du quatrième métacarpe de la main droite. Il s'agit donc d'un nouveau coup d'arrêt pour un joueur qui venait pourtant d'effectuer tout juste son retour, après une longue absence, là aussi pour blessure.

Bastareaud n'avait plus joué depuis le mois de décembre dernier

En 2021, le Tricolore n'a disputé, en tout et pour tout, qu'une toute petite période et même, plus précisément, 35 minutes de jeu, lors d'un match amical. La saison dernière, Bastareaud l'avait stoppée dès le mois de décembre 2020, après avoir été victime d'une rupture du tendon du quadriceps gauche, à l'occasion d'une rencontre disputée contre Brive. Le week-end dernier, c'est du côté d'Issoire, contre Clermont, que le joueur, qui effectuait donc à cette occasion son grand retour, s'est ainsi blessé. Un nouveau contretemps qui va l'éloigner de nouveau des terrains, pendant une période de deux à trois mois. Une absence qui pourrait ainsi lui faire manquer toute la fin de cette année 2021, décidément bien maudite pour lui. L'ancien international pourrait donc ne pas revenir avant 2022.