Top 14 - Lyon : Bastareaud a repris la course

349 matchs professionnels pour Bastareaud

« Step by step » a tweeté Mathieu Bastareaud ce mercredi, tout sourire à l’entraînement. C’est en effet « pas à pas » que le centre du LOU effectue sa rééducation, mais cette journée a marqué un tournant dans sa phase de guérison puisqu’il a pu reprendre la course, presque quatre mois jour pour jour après sa rupture du tendon du quadriceps des deux genoux subie en glissant sur le terrain détrempé de Toulon. Opéré le 3 décembre à Lyon, le joueur de 33 ans doit être absent pendant six mois, soit jusqu’à début juin. Or, son contrat avec le LOU se terminera le 30 juin., lui qui expliquait début mars qu'il espérait reprendre la course fin avril. Il est donc en avance d'un mois. « Je ne suis pas dans une situation où les clubs pensent forcément à moi. Très peu de personnes me pensent capable de revenir sur un terrain de rugby. Le téléphone ne sonne pas beaucoup. Je me concentre sur moi, et quand il sera temps de parler plus sérieusement, on verra », confiait-il à la mi-mars sur RMC.Tout au long de sa carrière, Mathieu Bastareaud a disputé au total 14 matchs avec Massy (5 essais), 99 avec le Stade Français (20 essais), 211 avec Toulon (25 essais), 5 avec New York (2 essais) où l’aventure a été écourtée en raison de la pandémie de coronavirus, et 20 avec Lyon (3 essais)., et compte à son palmarès trois Champions Cup et un titre de champion de France avec Toulon et un Tournoi des 6 Nations en 2010. Que sa carrière soit officiellement terminé ou non, Mathieu Bastareaud restera un grand nom du rugby français.