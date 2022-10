Top 14 - Lyon : Bamba sur le départ ?

22 matchs la saison passée pour Bamba

Où jouera Demba Bamba après la Coupe du Monde ? Officiellement, le pilier droit de 24 ans est sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le LOU, mais rien ne dit qu’il portera encore le maillot du club rhodanien, qu’il a rejoint en 2019, la saison prochaine. Selon les informations de Midi Olympique, l’international français (25 sélections, 0 essai), dispose d’une clause libératoire à la fin de cette saison dans son contrat. Le montant n’a pas été dévoilé, mais si un club propose le prix demandé, il pourra donc recruter le natif de Saint-Denis.Du côté de Brive, on aimerait également faire revenir au bercail Demba Bamba, formé en Corrèze et lancé chez les pros au CAB (2014-19). Le club corrézien dispose désormais de plus d’argent depuis l’arrivée comme premier actionnaire de l’homme d’affaire anglais Ian Osborne. Et toujours selon Midi Olympique, le pilier droit n’est pas contre un retour.Cependant, le LOU espère toujours prolonger le contrat de Bamba, qui a été opéré d’une lésion du cartilage du genou gauche et ne reviendra pas avant le mois de février., avant de se blesser lors de la Tournée d'été au Japon en juillet. Le pilier droit, en plus de sa guérison, va donc devoir se pencher sur son avenir dans les prochaines semaines, pour décider où il jouera après le Mondial. Un Mondial qu'il rêve de disputer, comme tous les internationaux français. Il sera peut-être ensuite temps de changer de club.