Top 14 - Lyon : Bamba de nouveau blessé !

La malchance n'a semble-t-il toujours pas décidé de laisser tranquille Demba Bamba (22 ans). Abonné aux blessures depuis la fin de l'année 2020, le jeune pilier droit de Lyon et du XV de France connaît une nouvelle rechute. Cette fois, le jeune international français est touché à l'ischio-jambier droit, et il souffre d'une lésion musculaire, à en croire nos confrères du journal Le Progrès. Une fois de plus, voici donc le malheureux Bamba de nouveau au repos forcé. Un coup d'autant plus dur pour l'ancien joueur de Brive sacré champion du monde U20 avec les Bleuets en 2018 (il avait remporté le Tournoi des 6 Nations de la catégorie cette même année) qu'il venait d'enchaîner deux matchs, contre le Racing 92 (remplaçant) et Toulouse (titulaire). Suffisant toutefois pour retrouver les Bleus, puisqu'à la suite de ces deux rencontres, le pilier droit lyonnais avait été rappelé par Fabien Galthié pour le match contre l'Ecosse initialement programmé dimanche dernier mais finalement reporté en raison d'un cas de Covid-19 de trop au sein du XV de France, qui les avait déjà accumulés depuis le début de la semaine dernière.

Bamba se serait blessé chez lui

Bamba n'a donc pas fait ses débuts dans le Tournoi des 6 Nations 2021. Et il pourrait ne pas rejouer du tout de toute la compétition après cette nouvelle rechute venue asséner un énième coup de massue au natif de Saint-Denis, qui n'en avait pas besoin, lui qui se retrouve blessé pour la troisième fois en trois mois. Début décembre, Bamba avait ainsi souffert d'une entorse aux cervicales. De retour fin janvier, une déchirure à l'ischio-jambier de la cuisse gauche était venu ternir encore un peu plus la saison du Lyonnais, désormais touché à l'autre cuisse. Le pire, c'est que le pilier se serait blessé chez lui, à en croire Le Progrès, l'épidémie de Covid-19 chez les Bleus ayant obligé tous les membres du groupe à se mettre en quarantaine à leur domicile respectif. Un isolement fatal à Demba Bamba, décidément maudit actuellement.