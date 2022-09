Top 14 - Lyon : Arnold absent quatre mois

Plus de 200 matchs au compteur avec le LOU pour Arnold

Cinquième du classement du Top 14 après deux journées disputées, avec une victoire à Brive et une défaite bonifiée à domicile contre La Rochelle, le LOU va devoir se passer de son arrière Toby Arnold jusqu’à la fin de l’année. L’arrière néo-zélandais, qui a fêté ses 35 ans dimanche, s’est en effet blessé lors du match contre les champions d’Europe samedi et il avait dû sortir à la 50eme minute. Le diagnostic est tombé ce mardi : rupture du ligament interne de la cheville gauche nécessitant une opération, et indisponibilité de quatre mois.contre les Bulls (une franchise sud-africaine désormais intégrée à la Coupe d’Europe) et les Saracens.Un vrai coup dur pour les Lyonnais, qui sont déjà privés de l'ouvreur néo-zélandais Lima Sopoaga jusqu'à fin novembre (genou gauche), du pilier droit international français Demba Bamba au moins jusqu'à fin janvier (genou gauche) et du pilier droit international argentin Francisco Gomez-Kodela, absent pour encore quelques semaines (pubalgie).Il a disputé 213 matchs avec le club du Rhône, dont 200 comme titulaire, et a inscrit 71 essais, ce qui fait de lui le meilleur marqueur d'essais de l'histoire du club (record battu en octobre 2017). Depuis son arrivée en France, il a toujours disputé au moins 20 matchs de championnat par saison, sauf en 2019-20 lorsque la saison a été interrompue en mars en raison de la pandémie de coronavirus. L'exercice 2022-23 sera donc un triste record pour lui, puisqu'il aura manqué quasiment toute la phase aller,