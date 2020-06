Top 14 : L'UBB officialise cinq recrues

On ne saura jamais si Bordeaux-Bègles serait parvenu à décrocher le titre de champion de France 2020, puisque la saison a été arrêtée par la pandémie de coronavirus alors que l’UBB était leader du classement de Top 14. Le club girondin espère repartir sur les mêmes bases la saison prochaine, et a officialisé ce mardi l’arrivée de cinq joueurs, ainsi que deux retours de prêt. L’UBB a notamment réussi un gros coup en enrôlant le deuxième ligne argentin (53 sélections) Guido Petti pour les deux prochaines saisons (plus une en option). Il arrive en provenance des Jaguares, dont l’avenir en Super Rugby reste flou en raison de la pandémie de coronavirus. Ce « joueur mobile et rugueux faisant preuve d’une grosse activité dans les rucks », comme le décrit le site de l’UBB, va découvrir un autre international, en la personne de Ben Tameifuna, le pilier tongien qui arrive du Racing 92 où il a passé les cinq dernières saisons.

Lamotte et Uberti de retour à l'UBB

Le talonneur passé par l’équipe U20 d’Afrique du Sud Joseph Dweba débarque également sur les bords de la Garonne. Il a marqué 21 essais lors de ses deux dernières saisons avec les Cheetahs ! Membre de l’équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à 7, Ben Lam viendra également apporter « son expérience, ses qualités de vitesse et son sens de la finition » pour les deux prochaines saisons. Enfin, l’ailier Nathanaël Hulleu arrive de Grenoble, où il a marqué quatre essais en cinq matchs cette saison. Les deux joueurs de retour de prêt sont le talonneur Maxime Lamotte, champion du monde U20 avec les Bleuets, qui évoluait cette saison à Bayonne (15 matchs) et le centre Pablo Uberti, qui a passé les deux dernières saisons à Grenoble.