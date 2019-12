Top 14 : Les grandes dates de la saison 2020-2021 connues

Le championnat de France de rugby à VII prend aussi forme



La LNR a dévoilé quelques informations sur la saison 2020-2021 de Top 14. Réunie en assemblée générale financière à Nice, l'instance nationale a annoncé les grandes dates de la prochaine saison. Et le calendrier a été légèrement modifié par rapport à celui des dernières saisons. Le championnat de France commencera un peu plus tard que d'habitude et se terminera à une date habituellement réservée aux sélections nationales.Ainsi, c'est le week-end du 26 juin 2021 que sera couronné le champion de France au Stade de France. Les demi-finales du Top 14 auront lieu le vendredi 19 et le samedi 20 dans un lieu encore à déterminer. Pour le grand départ de ce marathon qui se terminera dans l'enceinte dionysienne, c'est le week-end du 6 septembre qui a été retenu. Plus tard qu'à l'accoutumée. A titre de comparaison, la saison en cours avait été lancée le 24 août.Mais que les amoureux de rugby se rassurent, ils pourront suivre leur sport favori durant l'été avec le nouveau championnat de France de rugby à VII.La finale aura lieu le 7 novembre. Les villes qui accueilleront les 16 formations sélectionnées (les 14 clubs du Top 14 + Monaco et les Barbarians) seront dévoilées prochainement. De quoi garantir une année riche en rugby.