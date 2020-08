Top 14 : Les demi-finales auront bien lieu à Nice, mais en 2022

Encore un peu de patience pour les Niçois. Mais ils peuvent d'ores et déjà être rassurés : ils auront bien leurs demi-finales de Top 14. Certes, Nice aurait dû héberger l'événement dès cette année, très précisément les 19 et 20 juin dernier, dates initialement prévues pour les deux rencontres. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là, le Championnat de France a été définitivement interrompu en mars dernier et la fin de la saison comme la phase finale annulées. Adieu donc ces premières demi-finales pour Nice, avant que le comité directeur de la Ligue Nationale de rugby, ce lundi, vienne consoler les habitants de la Promenade des Anglais en leur assurant que la ville accueillerait bien le dernier carré du Top 14 à l'avenir. En revanche, les Niçois devront attendre deux ans et la phase finale de la saison 2021-2022 pour voir l'Allianz Arena se muer de nouveau en arène de rugby, trois ans après avoir proposé le match de préparation du XV de France pour la Coupe du Monde 2019 au Japon, face à l'Ecosse (victoire 32-3 des Bleus), le 17 août 2019.

Qui avant Nice ?

Dans un communiqué, la LNR a ainsi donné officiellement rendez-vous aux fans niçois de ballon ovale pour les demi-finales 2021-2022. Reste maintenant à savoir qui sera choisi pour recevoir les demi-finales du prochain exercice (2020-2021), Nice ne faisant pas partie cette fois des hôtes potentiels. Lundi, la Ligue a indiqué qu'elle avait entamé des discussions avec tous les candidats susceptibles d'accueillir les deux rencontres, les 19 et 20 juin 2021. Sans surprise, le rendez-vous a de fortes chances de se dérouler dans l'une des plus grandes enceintes que propose la France. Marseille et son stade Orange Vélodrome, Lille avec le stade Pierre-Mauroy, le Matmut Atlantique de Bordeaux ou encore le Groupama Stadium (Lyon) figureraient ainsi tout en haut de la liste de la LNR au moment de réfléchir à qui précédera Nice et l'Allianz Riviera. La Ligue rendra son verdict en septembre.