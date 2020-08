Top 14 : Les clubs touchés par le coronavirus verront bien leurs matchs reportés

La ligne dure est bien écartée, tout du moins pour le moment. A l’occasion d’une réunion de son Comité Directeur programmée ce mardi, la Ligue Nationale de rugby a confirmé les règles permettant le report des matchs dans le cas où un club est touché par le coronavirus. Alors que, face à un calendrier très chargé lors de la saison 2020-2021, certains clubs ont appelé à appliquer une règle stricte donnant match perdu aux clubs dans une telle situation, ce qui a récemment été adopté par le championnat d’Angleterre, la LNR a préféré la manière douce. En effet, dès lors qu’un club aura trois cas positifs au sein de son effectif, le report du match à une date ultérieure sera automatiquement acté. Toutefois, Paul Goze a récemment confirmé que cette position pourrait évoluer vers un match donné perdu au club touché si trop de rencontres devaient être reportées, mettant alors en péril la capacité à conclure la saison.

Des matchs pourront être déplacés

Dans un tel cas de figure, les joueurs concernés devront être mis à l’isolement pendant une durée minimale de quatorze jours. A l’issue de cette période, seul un résultat négatif lors d’un test de dépistage PCR permettra d’autoriser le retour du joueur concerné à l’entraînement. De plus, le reste de l’effectif du club concerné devra observer un maximum de prudence pour éviter une plus grande propagation de la maladie en son sein. Pour cela, les joueurs devront s’entraîner par petits groupes au lieu de séances collective. De plus, afin de contenter son diffuseur Canal+, la LNR a décidé que si un match programmé sur les cases du vendredi soir ou du dimanche soir devait être reporté, une rencontre initialement programmée dans la journée du samedi sera immédiatement décalée afin de remplir la case laissée vacante par un report de match.