Top 14 : Les Bleus non utilisés en Australie disponibles plus tôt

Fabien Galthié avait surpris tout son monde en convoquant pas moins de 22 néophytes pour la tournée estivale du XV de France en Australie. Celle-ci fut un franc succès avec notamment une victoire contre les Wallabies et trois matchs serrés malgré l'inexpérience du groupe. Si plusieurs éléments tels que Melvyn Jaminet ou encore Gaëtan Barlot ont crevé l'écran, d'autres joueurs ont dû ronger leur frein sur toute la durée de cette tournée aux antipodes. Ils sont neuf au total à ne pas avoir disputé la moindre minute au Suncorp Stadium de Brisbane et à l'AAMI Park de Melbourne contre les Wallabies.

Un retour aux affaires plus tôt que prévu

Comme leurs autres coéquipiers, ces neuf "malheureux" devaient bénéficier d'une période de cinq semaines de vacances cet été et ensuite suivre la traditionnelle préparation physique de pré-saison avant de prétendre à une place au sein de leurs clubs. Cependant, selon Sud Ouest, une réunion entre la Ligue Nationale de Rugby et les syndicats de joueurs (Provale) et des clubs professionnel (UPCR) a débouché vers un scénario plus souple. Ainsi, Alivereti Raka (Clermont), Tani Vili (Clermont), Etienne Fourcade (Clermont), Gervais Cordin (Toulon), Romain Buros (Bordeaux-Bègles), Joris Segonds (Stade Français), Clovis Le Bail (Pau), Patrick Sobela (Lyon) et Florent Vanverberghe (Castres) pourront participer à la première journée de Top 14 les 4 et 5 septembre prochains.

Sous certaines conditions...

Néanmoins, plusieurs conditions doivent être réunies pour parvenir à cet arrangement. Les clubs s'engagent à laisser quatre semaines de congés au lieu de cinq à ces joueurs concernés puis à leur fournir une période transitoire de trois semaines de préparation physique avant de reprendre la compétition. La semaine de vacances sucrée devra être rendue à n'importe quel moment tant qu'elle tombe avant la fin du mois de novembre. A n'en pas douter, la majorité de ce contingent devrait attaquer la nouvelle saison de Top 14 dès le premier week-end de septembre.