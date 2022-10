Top 14 : Le Trophée François Moncla créé par le Racing 92 et Pau

En hommage à François Moncla, illustre joueur de rugby du Racing Club de France et de la Section Paloise Béarn Pyrénées entre 1950 et 1966, les deux clubs créent conjointement le « Trophée François Moncla » à compter de cette saison 2022-2023.@racing92

Le « Trophée François Moncla » en jeu dès cette saison

Le Racing 92 et la Section Paloise ont décidé de rendre hommage à un de leurs glorieux anciens. Joueur du club francilien entre 1950 et 1959 puis de la formation béarnaise jusqu’en 1966 puis président du club palois entre 1972 et 1979, François Moncia est décédé en novembre dernier dans le Béarn. L’ancien international (31 sélections), vainqueur du Tournoi des 5 Nations en 1959, 1960 et 1961 mais également champion de France avec le Racing en 1959 puis avec la Section Paloise en 1964 va désormais donner son nom à un trophée qui sera mis en jeu chaque saison lors des deux confrontations entre les deux clubs, dont la création a été officialisée par un communiqué commun. Deux matchs qui seront également l’occasion de rendre hommage à ce personnage du rugby français qu’était François Moncla, en présence de sa famille.Ce trophée a été créé par les deux clubs afin de « perpétuer l’esprit de fraternité et rendre ainsi hommage aux grands hommes qui font l’histoire du rugby français ». Son vainqueur sera « la meilleure équipe » au terme des deux confrontations organisées dans le cadre du Top 14, soit « celle qui comptera le plus de points terrain à l’issue des deux rencontres qui les opposeront lors de la phase régulière ». « Le vainqueur conservera la garde du Trophée pendant un an et sera remis en jeu chaque saison », ajoutent les deux clubs dans ce communiqué, confirmant qu’il sera officiellement remis à l’issue de la réception du Racing 92 par la Section Paloise au Stade du Hameau, le week-end des 4 et 5 février prochains, à l’occasion de la 17eme journée du championnat. Une initiative qui rappelle celle lancée par des supporters toulonnais afin de rendre hommage à Christophe Dominici, qui s’est également matérialisée par un trophée mis en jeu entre le Stade Français Paris et le RC Toulon.