Top 14 : Le remake de la finale de la saison dernière pour commencer !

Biarritz à Aguilera contre l'UBB pour ouvrir le bal



#TOP14

La programmation des dates et horaires des 5 premières journées de TOP 14 vient de tomber !



Rendez-vous dès le 4 septembre pour une 1ère journée exceptionnelle avec pas moins de six rendez-vous rugby (5 matchs en décalé et un duplex) 🏉📺



On a déjà hâte d’y être 🗓️ pic.twitter.com/BGmBZ25k2Y



— TOP 14 Rugby (@top14rugby) July 26, 2021

Le calendrier du Top 14, dont les cinq premières journées sont connues depuis ce lundi, a réservé du très lourd aux passionnés de rugby et ce dès la première journée.Lors du dernier exercice, les deux équipes, un ton au-dessus de tout le monde, s'était donné une première fois rendez-vous en finale de la Champions Cup, puis, ensuite, en finale du Top 14. Les deux fois, le dernier mot était revenu au Stade Toulousain, mais cela n'enlèvera rien à la qualité de cette affiche proposée d'entrée, le dimanche soir en soirée (21h05) sur le terrain des Maritimes pour clôturer cette première journée,, également à 21h05. Pour la 1ere journée, il opposera Toulon à Montpellier dans le Var.Autres équipes qui devraient faire parler d'elles cette saison, Biarritz et Perpignan, luxueux promus habitués aux joutes de l'élite, se produiront plus tôt encore lors de ce week-end inaugural des 4 et 5 septembre., en début d'après-midi (14h00). L'USAP, descendue en Pro D2 en 2019, se déplacera, elle, à Brive (16h05). Au même moment, Castres accueillera Pau dans un classique de ce championnat qui promet une nouvelle fois beaucoup. Les cinq premières journées, dévoilées lundi par la LNR, en attestent.