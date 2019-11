Top 14 : Le Racing enfonce le Stade Français

Le Racing gagne quatre places, le Stade Français toujours bon dernier

Ce diable de Teddy Thomas. Réputé pour sa tendance à avoir du mal à enchaîner les matchs et pour une fragilité qui l'a souvent obligé dans sa carrière à du repos forcé pour soigner des blessures, l'ailier du Racing 92 est aussi connu pour être injouable quand il se trouve dans un grand jour.Auteur d'un triplé et des trois seuls essais de cette rencontre opposant le Racing, avant-dernier avant cette 9eme journée de Top 14, au Stade Français, dernier,et qui peut difficilement espérer autre chose que la lanterne rouge étant donné cette nouvelle médiocre prestation de sa part.Car si Thomas, intenable, a marché sur l'eau et très vite ruiné les espoirs de ses adversaires de relever quelque peu la tête en accrochant une troisième victoire, c'estDéjà vainqueurs à Pau cette saison, les Ciel et Blanc, en maillot bleu marine pour l'occasion, ont asphyxié cette malheureuse équipe du Stade Français devant son public., à la réception d'un coup de pied à suivre de Russell. Le héros du jour a parachevé son récital en toute fin de match en profitant d'une énorme erreur du Parisien Danty pour tranquillement ramasser le ballon et aller le déposer derrière la ligne. Chapeau Teddy Thomas et superbe opération pour le Racing, qui grimpe en dixième position avec ces cinq points ramenés de Jean-Bouin. Le Stade Français, lui, est plus que jamais dernier.