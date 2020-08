Top 14 : Le programme des deux premières journées modifié

#TOP14 J1 - J2

Pau change deux fois d’horaires

La LNR s’était donnée 48 heures, le délai s’est avéré beaucoup plus court. Alors que la Ligue Nationale de rugby a présenté ce mercredi son protocole concernant les éventuelles conséquences d’une propagation du coronavirus sur la vie des clubs et le déroulement du championnat, une autre mesure a été décidée. En effet, afin de sanctuariser les nouvelles cases horaires de programmation du Top 14 le vendredi soir (coup d’envoi à 20h45) et le dimanche soir (coup d’envoi à 21h00, la LNR a annoncé son intention de programmer deux matchs à ces horaires afin, dans l’éventualité d’un report de dernière minute, d’assurer au diffuseur du championnat Canal+ un match sur ces deux cases horaires stratégiques.Dans les faits, la LNR et son diffuseur ont convenu d’avancer et de reculer deux matchs initialement programmés dans le cadre du multiplex du samedi en fin d’après-midi. Pour la 1ere journée, du 4 au 6 septembre, le match entre Montpellier et Pau a été avancé du samedi 18h00 au vendredi 20h45 en même temps que l’affiche de lancement de la saison entre le Stade Français Paris et Bordeaux-Bègles. La rencontre entre Brive et Bayonne, pour sa part, aura finalement lieu le dimanche à 20h45, un quart d’heure avant la première affiche du dimanche soir entre Clermont et Toulouse. Concernant la 2eme journée, du 11 au 13 septembre, le match Pau-Agen passe du samedi 18h15 au vendredi 20h45 en même temps que la rencontre Racing 92-Montpellier. Le duel entre Castres et le Stade Français Paris passe, pour sa part, du samedi 18h15 au dimanche 20h45 en même temps que Toulon-Lyon. Un dispositif exceptionnel qui sera en vigueur aussi longtemps que nécessaire, annonce d’ores-et-déjà la LNR.