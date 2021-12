Top 14 : Le multiplex du samedi passera à 17h00 après les fêtes

Changement de programme après les fêtes ! La programmation actuelle du samedi en Top 14 ne sera plus la même à partir du deuxième week-end de l'année 2022, les 8 et 9 janvier prochains. Concrètement, la Ligue Nationale de rugby a décidé d'inverser l'ordre des matchs du samedi tel qu'il se présente aujourd'hui. Ainsi, à en croire le Midi Olympique ce jeudi, le multiplex du samedi après-midi (diffusé sur Canal Plus, au même titre que toutes les autres rencontres du championnat) qui débute actuellement à 15h00 passera à 17h00, soit à l'horaire auquel est proposée depuis le début de la saison l'affiche du samedi (dite numéro 3, derrière celle du dimanche soir et celle du samedi soir, respectivement numéro 1 et 2). C'est dans ce sens que le week-end prochain, lors de la 12eme journée, Pau accueillera Toulon à 17h00 tandis que deux heures plus tôt se seront déroulés dans le même temps les matchs Lyon-Brive, Castres-Racing 92, Clermont-Biarritz et Montpellier-Perpignan.

Pas de changement en ce qui concerne les affiches du samedi et du dimanche soir

A partir du 8 janvier, si l'on s'en tient aux informations de nos confrères, qui parlent d'une décision adoptée lundi en comité directeur sur proposition du diffuseur Canal Plus, les quatre rencontres composant le multiplex du samedi (probablement Biarritz-Perpignan, Brive-Bordeaux-Bègles, Toulon-La Rochelle et Castres-Stade français en ce qui concerne cette 15eme journée) auront lieu à 17h00 jusqu'à nouvel ordre, tandis que l'affiche du jour (Racing 92 - Clermont) ouvrira le bal de la journée (comme le multiplex aujourd'hui), à 15h00. Toujours d'après Midi Olympique, cette décision d'intervertir le programme actuel du samedi serait lié à un souhait des clubs de "mieux valoriser leurs places avec hospitalités", sachant que ces modifications en question auraient été actées "à l'unanimité". Pas de changement en revanche (en tout cas pour l'instant) pour ce qui est des autres matchs du week-end. Canal Plus proposera ainsi toujours l'un des chocs de la journée (affiche numéro 2) le samedi soir à 21h05 et l'autre (affiche numéro 1) le dimanche soir à la même heure.