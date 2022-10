Top 14 : Le derby francilien pour le réveillon de Noël, Clermont - Toulouse pour le jour de l’An

Cinq matchs prévus le 31 décembre

Les supporters des clubs de Top 14 peuvent commencer à réfléchir à l’organisation de leurs fêtes de fin d’année ! On connait en effet depuis ce mercredi la programmation des 13eme et 14eme journées de Top 14, qui se dérouleront autour de Noël et du Nouvel An. La 13eme journée, communément appelée celle du « Boxing Day » (même si le « Boxing Day » ne concerne que le 26 décembre, selon la tradition anglaise) et consacrée aux derbys (entre clubs plus ou moins lointains géographiquement), débutera le jeudi 22 décembre par l’affiche entre Toulon et Lyon à 21h00.Puis Toulouse recevra Castres à partir de 21h00. Le lendemain, quelques heures avant le réveillon, les fans de rugby francilien pourront s’ouvrir l’estomac avec le derby entre le Racing 92 et le Stade Français à la Paris La Défense Arena, où le coup d’envoi sera donné à 15h00.Après avoir fêté Noël, les joueurs et les supporters des clubs de Top 14 se retrouveront la semaine suivante. Le vendredi 30 décembre, Bordeaux-Bègles et le champion de France Montpellier donneront le coup d’envoi de la 14eme journée à 21h00 en s’affrontant à Chaban-Delmas. Le lendemain, Bayonne et Toulon en découdront à partir de 15h00.Enfin, pour commencer 2023 en beauté, le Top 14 offrira une affiche entre Clermont et Toulouse le 1er janvier à 21h00. Espérons que ces journées des fêtes se déroulent mieux que l'an passé, où plusieurs rencontres avaient dû être reportées en raison de cas de covid dans les effectifs...