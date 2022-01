Top 14 : Le calendrier des matchs reportés connu

Petit à petit, le Top 14 va rattraper son retard... et accumuler les doublons. En effet, ce vendredi, la Ligue nationale de rugby (LNR) a communiqué un calendrier pour les sept matchs reportés, qui auraient dû se jouer entre fin décembre et début janvier, suite à de nombreux cas de coronavirus au sein de plusieurs équipes françaises. Alors que le "Boxing day" rêvé par les instances avait été amputé de quatre rencontres, les formations concernées sont désormais fixées pour les prochaines semaines. Ainsi, les matchs reportés de la 13eme journée du Top 14 ont été reprogrammés du 11 au 12 février et seront donc en doublon avec France - Irlande, la deuxième rencontre des joueurs de Fabien Galthié lors du Tournoi des VI Nations 2022.

Bordeaux-Bègles n'en demandait pas tant

Un coup dur pour Toulouse notamment qui devrait avoir de nombreux cadres absents pour l'occasion. Ensuite, le duel entre Montpellier et Toulon, comptant pour la 14eme journée du championnat de France, se disputera le 12 mars, soit le lendemain du déplacement du XV de France au pays de Galles. Enfin, ces deux dernières équipes, mais également La Rochelle et Toulouse, auront droit à un nouveau doublon avec les deux matchs de la 15eme journée reprogrammés le week-end du 19-20 mars, soit au même moment que le choc entre les coéquipiers d'Antoine Dupont et Romain Ntamack face à l'Angleterre (le 19 mars, à 21h). Forcément, ce calendrier risque de faire grincer des dents chez certains, alors que l'UBB, qui ne compte qu'un match en moins, peut se frotter les mains de voir l'équipe d'Ugo Mola, leur dauphin, affaiblie lors de leurs deux matchs en retard.



TOP 14 / 13EME JOURNEE

Vendredi 11 février 2022

21h00 : Toulouse - Stade Français

Samedi 12 février 2022

14h15 : Racing 92 - Pau

15h00 : Brive - Clermont

21h05 : Toulon - Bordeaux-Bègles



TOP 14 / 14EME JOURNEE

Samedi 12 mars 2022

21h05 : Montpellier - Toulon



TOP 14 / 15EME JOURNEE

Samedi 19 mars 2022

17h15 : Toulon - La Rochelle

Dimanche 20 mars 2022

21h05 : Toulouse - Montpellier