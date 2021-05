Top 14 - La Rochelle : West prolonge, Kieft va partir

🖋 Notre demi d'ouverture néo-zélandais, Ihaia West, rempile pour une saison supplémentaire en Jaune et Noir 🤩🤩 #FievreSR https://t.co/Xl38FwAZts

Kieft ne sera pas prolongé

Après Samuel Lagrange mercredi, un autre joueur a prolongé son contrat avec le club de La Rochelle ce jeudi. Il s’agit de l’ouvreur néo-zélandais Ihaia West. Le joueur de 29 ans a signé pour une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2022. Le natif de Havelock North est arrivé en 2018 chez les Maritimes, après avoir porté le maillot des Blues d’Auckland et des Hurricanes de Wellington, dans son pays. Mais l’ancien international U20 a décidé de tenter l’aventure dans l’Hémisphère Nord, et plus précisément en Top 14, où son pied fait merveille. West a disputé 24 matchs de Top 14 et 8 de Challenge Cup lors de sa première saison, puis 13 matchs de Top 14 et 3 matchs de Champions Cup la saison passée (arrêtée en mars pour cause de pandémie de coronavirus).En Champions Cup, il a grandement contribué au magnifique parcours des Rochelais, qui disputeront la finale contre Toulouse le 22 mai à Twickenham, avec 4 matchs disputés, 11 pénalités réussies, 1 drop et 6 transformations.Après huit saisons à La Rochelle, le seul club de sa carrière professionnelle, Zeno Kieft va en revanche quitter les Jaune et Noir cet été. Le troisième ligne néerlandais de 30 ans, qui est arrivé lorsque les Maritimes étaient en Pro D2, a disputé à ce jour 76 matchs de Top 14 (9 cette saison), 16 de Pro D2 et 24 dans les deux Coupes d'Europe, pour 4 essais au total. En fin de contrat, il a annoncé son prochain départ dans les colonnes de Sud-Ouest : « Je savais que ce carrefour allait arriver. Le club a décidé de ne pas continuer avec moi, plein d'éléments entrent en jeu et font que l'aventure va s'arrêter. Pour la suite, il n'y a rien de concret, c'est encore flou. Mais je veux surtout mettre l'accent sur cette belle histoire." En attendant de disputer leur toute première finale de Champions Cup, Ihaia West, Zeno Kieft etLes Maritimes sont actuellement deuxièmes, à cinq points du leader toulousain mais avec un match en plus à disputer. D’ici la fin de saison, ils seront opposés à Montpellier, Brive et Agen avant la finale de Champions Cup, et à Pau et Clermont après la finale.