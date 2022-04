Top 14 - La Rochelle : Vito va « probablement » arrêter sa carrière

Un trophée pour finir en beauté ?

D’ici un peu plus de deux mois, au maximum, Vicor Vito ne sera probablement plus un joueur de rugby professionnel. Le troisième ligne néo-zélandais de La Rochelle, âgé de 35 ans, annonce ce mardi dans les colonnes de L’Equipe que la fin de sa carrière est proche : « C’est presque sûr, je vais quitter le Stade Rochelais. Et je vais probablement arrêter ma carrière. »« Dans ma tête, j’ai toujours 24 ans, mais mon corps n’est plus le même, j’ai un peu d’arthrose, des petites douleurs à une épaule, des plus grosses à un genou qui me fait mal après chaque match. Certains matins, je me réveille, je me dis : C’est pas mal aujourd’hui. Et deux ou trois heures après, je ressens de nouveau des douleurs. »Si le corps est en passe de dire stop, la tête aussi. Le Néo-Zélandais a très envie de retrouver ses proches, à l’autre bout du monde. « Je veux davantage aider ma femme à élever nos trois enfants, confie-t-il. J’ai aussi vu lors de mon dernier voyage en Nouvelle-Zélande que mes parents étaient un peu plus âgés, j’ai envie qu’ils partagent plus de moments avec nos enfants, qu’ils aient des vrais souvenirs avec eux. J’ai prévu de passer le prochain Noël en Nouvel e-Zélande, avec mes parents et mes beaux-parents, ça fait trop longtemps que je ne l’ai pas fait, ça me manque. Mais en principe, nous comptons revenir en France dans la foulée et rester ici encore deux ou trois années, au moins jusqu’à la Coupe du monde 2023. »Mais il attend toujours de soulever son premier trophée, lui qui a disputé une finale de Challenge Cup en 2019, et une finale de Top 14 et de Champions Cup en 2021. Tout est encore possible, puisque les Maritimes disputeront à domicile un quart de finale de Champions Cup (sur un match) contre Montpellier, et qu’ils occupent la troisième place du Top 14 à quatre journées de la fin de la saison régulière.