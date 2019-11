Top 14 - La Rochelle : Roudil s'engage à Pau

La Rochelle perd l’un de ses jeunes prometteurs. Arrivé chez les Maritimes en junior, Eliott Roudil va quitter le Stade Marcel-Deflandre à l’issue de la saison. Le trois-quarts centre polyvalent s’est engagé en faveur de la Section Paloise ce mercredi où il a paraphé un bail de deux ans. Le natif de Nantes a gagné de plus en plus de temps de jeu au fil des années et compte déjà cinq titularisations pour un essai inscrit cette saison. Selon RMC Sport, l’équipe dirigée par Jono Gibbes pourrait se tourner vers le Parisien Lester Etien ou le Bayonnais Julien Tisseron pour le remplacer.