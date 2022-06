Top 14 - La Rochelle : « Pas loin de la honte » pour O’Gara

O'Gara : "On n’a pas réussi à jouer comme on voulait jouer"

Vice-champion de France l’année dernière, le Stade Rochelais s’arrête dès les barrages cette année. Les Jaune et Noir se sont inclinés 33-28 à Toulouse, et même si le score peut paraitre serré, il ne reflète pas la physionomie de la rencontre, largement dominée par les Rouge et Noir. Le score était d’ailleurs de 21-7 à la mi-temps et de 33-14 à la 79eme, avant que les Rochelais ne marquent deux essais en toute fin de match. Après la rencontre, Ronan O’Gara, le manager des Maritimes, n’a pas caché que son équipe était largement inférieure ce samedi soir. « Notre prestation est très décevante. Notre préparation était pourtant bonne.La tactique c’était de déplacer Toulouse mais on a négligé le combat et je le prends à mon compte », a confié l’Irlandais en conférence de presse.Interrogé sur la belle (mais trop tardive) réaction de son équipe en fin de match, l’ancien ouvreur a eu des mots forts : « Ce n'était pas loin de la honte donc c’était important de réagir oui, au moins pour l’honneur. On n’a pas réussi à jouer comme on voulait jouer. On ne peut pas gagner en donnant 33 points. », et la communion a été belle en fin de match avec les supporters ayant fait le déplacement en Haute-Garonne. « Ce n’est pas un secret que les supporters de la Rochelle sont fidèles. Même quand ca allait mal, ils ont jamais tourné le dos à l’équipe. Avec notre public on est en train de créer quelque chose de fort. On souffre et on gagne ensemble. » Nul doute qu'ils seront encore là la saison prochaine pour porter leur équipe, qui visera un premier titre de champion de France.