Top 14 - La Rochelle : O'Gara suspendu six semaines

#Discipline

Voici les décisions de la commission de discipline et des règlements concernant la 2e journée de TOP 14 et la 3e journée de PRO D2 📄➡️ https://t.co/mAUFErg3cr pic.twitter.com/SsvqWxlqfL

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) September 21, 2022

O'Gara déjà suspendu au printemps dernier

La sanction est tombée. Et elle est plutôt lourde. Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby (LNR) a annoncé avoir infligé une suspension d'une durée de six semaines à Ronan O'Gara. Une annonce effectuée à travers un communiqué dans lequel il est ainsi notamment écrit : "Ronan O'GARA a été reconnu responsable de "Action contre un officiel de match" et plus particulièrement de "Manquer de respect envers l'autorité d'un officiel de match". C'est le degré supérieur de l'échelle de gravité qui a été retenu, soit une suspension de six semaines.Après prise en compte des circonstances atténuantes (reconnaissance de la culpabilité, conduite avant et pendant l’audience), la sanction a été réduite de deux semaines. M. Ronan O'Gara est suspendu six semaines. Par conséquent, M. Ronan O'Gara sera requalifié le 31 octobre 2022. Dans le cadre de l'article 65 des Règlements Généraux de la LNR, le Stade Rochelais a été sanctionné de 10 000 € d’amende. Cette sanction a pour effet de révoquer l’amende de 5 000 € assortie du sursis prononcée par la Commission le 6 avril 2022 à l'encontre du Stade Rochelais."Le manager irlandais du club de La Rochelle, qui occupe actuellement la première place du classement du championnat de France, est donc accusé d'avoir manqué de respect à des officiels, et plus précisément à l'occasion de la victoire de ses petits protégés du côté de Lyon (21-23), le samedi 10 septembre dernier, du côté de Gerland, dans le cadre de la deuxième journée de Top 14., mais cette fois pour une durée de deux semaines, en raison de son attitude lors de la victoire des siens, pour le compte de la 21eme journée du championnat de France, contre le Racing 92 (19-0).