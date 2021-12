Top 14 - La Rochelle : O'Gara favori pour remplacer van Graan au Munster ?

Bath Rugby is proud to announce the appointment of Johann van Graan as Head Coach for the 2022/23 season on a long-term contract.#WeAreBath 🔵⚫️⚪️

Le Munster, un gros dilemme pour O'Gara ?

Va-t-on assister à un mini-jeu des chaises musicales cruel pour La Rochelle ?« J'ai pris du recul et reconsidéré mes options, en donnant la priorité à ce qui est le mieux pour ma famille, moi-même et le Munster. J'entame maintenant ma cinquième saison avec ce groupe et je pense que c'est la bonne décision pour moi d'arrêter ma collaboration et de partir à la fin de cette saison », a notamment expliqué le technicien sud-africain, interrogé sur son choix par le média irlandais The42.« Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre Bath pour la saison 2022-23. Je vois un énorme potentiel dans ce club, ses joueurs, ses entraîneurs et son staff », a confié l'intéressé, dans un communiqué publié par le club anglais.Là-bas, le Sud-Africain a signé un contrat de longue durée et tentera de faire à nouveau briller l'un des gros clubs anglais de la fin du 20eme siècle (six titres de champion d'Angleterre entre 1989 et 1996).Devenu manager sportif de La Rochelle cet été après le départ de Jono Gibbes pour Clermont, l'ancien numéro 10 de la "Red Army" de 1997 à 2013 va devoir faire un choix, lui qui est sous contrat jusqu'en 2024 avec le club maritime. D'autant plus que le recrutement rochelais semble des plus prometteurs (Païva, Colombe, Lespiaucq, Hastoy, Seuteni et Thomas).