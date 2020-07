Top 14 - La Rochelle : Murimurivalu a trouvé son nouveau club

En fin de contrat avec La Rochelle le 30 juin dernier, Kini Murimurivalu connait sa prochaine équipe. L’arrière (ou ailier ou centre) fidjien de 31 ans s’est engagé avec Leicester, ont annoncé les Tigers ce lundi. L’international aux 30 sélections (30 points) a signé pour la fin de la saison 2019-20 et pour la saison 2020-21. Arrivé à Clermont à l’âge de 20 ans, en provenance des Fidji, il a effectué ses débuts professionnels à l’ASM, qu’il a quittée en 2012. Puis il a passé les huit dernières saisons à La Rochelle, où il reste sur 13 matchs et 10 points lors de l’exercice 2019-20.

Leicester avant-dernier avant la reprise

« Kini est une recrue excitante pour notre équipe et un joueur qui va illuminer la Premiership avec les Leicester Tigers. Il n’est pas seulement bon en attaque, mais il est aussi physique et fort défenseur. Il va apporter de l’expérience à notre équipe. J’ai eu la chance de jouer avec des joueurs fidjiens aux Tigers, qui apportaient aussi bien sur le terrain et en dehors, et Kini ne sera pas différent de ce que nous avons vu lors de nos conversations avec lui », s’est réjoui le directeur du rugby de Leicester Geordan Murphy. « J’ai hâte de débuter une nouvelle expérience dans un environnement différent à Leicester, après plus de dix ans en France. Je suis excité de faire partie de cette aventure. Il y a eu beaucoup de Fidjiens fameux à Leicester et je peux désormais en faire partie », a réagi le joueur de son côté. Arrêté depuis le 8 mars, le championnat d’Angleterre reprendra le 14 août prochain. A neuf matchs de la fin, les Tigers occupent l’avant-dernière place.