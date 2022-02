Top 14 - La Rochelle : Liebenberg va raccrocher

Arrivé au Stade Rochelais en 2018, Wiaan Liebenberg, a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur professionnel. Le troisième ligne sud-africain s'est livré devant notre caméra et nous explique les raisons de son choix. https://t.co/16ETJg8lnL

— Stade Rochelais (@staderochelais) February 22, 2022

Enfin un premier trophée pour Liebenberg ?

Dans quatre mois, Wiaan Liebenberg ne sera plus un joueur de rugby professionnel. A 29 ans, le troisième ligne sud-africain, qui sera en fin de contrat en juin, a en effet annoncé ce mardi qu’il arrêterait sa carrière à la fin de cette saison, sa quatrième sous le maillot des Maritimes. "Pendant le premier confinement, j’étais bloqué chez moi et j’ai eu pas mal de temps pour réfléchir un peu, pour bosser mes études dans la finance et la gestion de patrimoine. J’ai découvert que j’avais d’autres passions.J'aurais voulu gagner un titre, mais dans ma vie, il y a des choses encore plus importantes que gagner des titres. Il me reste quand même quelques mois, je vais tout donner pour prétendre en remporter un. Ce qui va me manquer le plus, c’est d’être ensemble avec tous les joueurs tous les jours. En revanche, il y a des choses qui ne vont pas du tout me manquer, ce sont les séances de musculation", raconte le futur retraité sur le site officiel de son club.Arrivé en novembre 2018 à La Rochelle en tant que joker médical de Lopeti Timani, le natif de Brackenfell sera finalement resté jusqu'en 2022 chez les Maritimes.Arrivé en France en 2015, du côté de Montpellier, après avoir débuté sa carrière chez les Blue Bulls, il avait également été prêté quatre mois à Béziers, en Pro D2, en 2018. Finaliste de la Challenge Cup en 2019, de la Champions Cup et du Top 14 en 2021, le Sud-Africain a quatre mois pour soulever enfin son premier trophée.