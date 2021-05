Top 14 - La Rochelle : Lagrange fidèle à son club de toujours

🖊️ Arrivé en Cadets au Stade Rochelais il y a 9 ans, le talonneur Samuel Lagrange prolonge son engagement en Jaune et Noir jusqu'en 2023 💪💪 #FievreSR https://t.co/E4cV51jVkc

— Stade Rochelais (@staderochelais) May 5, 2021

Toujours pas de match en Champions Cup pour Lagrange

Quelle semaine pour Samuel Lagrange ! Trois jours après avoir vu ses coéquipiers qualifier La Rochelle pour sa première finale de Champions Cup au détriment du Leinster (32-23), le jeune talonneur du club maritime a prolongé son contrat avec son club de toujours pour deux saisons, soit jusqu’en juin 2023. Lagrange est arrivé il y a neuf ans à La Rochelle, après avoir été formé non loin de là, à La Tremblade. Il a disputé son premier match chez les professionnels en 2016-17, et figure pleinement dans l’équipe des Jaune et Noir depuis cette saison.: deux lors de la défaite à Lyon lors de la 11eme journée en décembre et un lors de la victoire à Toulon pour le compte de la 16eme journée en février.Le jeune talonneur, barré par Facundo Bosch et Pierre Bourgarit au poste de n°2, n’a en revanche pas joué le moindre match de Champions Cup lors de cette campagne historique pour les Maritimes. Mais peut-être disputera-t-il la finale contre Toulouse le 22 mai à Twickenham ?Les Maritimes sont actuellement deuxièmes, à cinq points du leader toulousain mais avec un match en plus à disputer. D’ici la fin de saison, ils seront opposés à Montpellier, Brive et Agen avant la finale de Champions Cup, et à Pau et Clermont après la finale.