Top 14 - La Rochelle : La piste Iribaren ?

La Rochelle alimente la rubrique transferts en rugby. En effet, à en croire les informations du quotidien régional Sud-Ouest, l'actuel deuxième du classement du championnat de France s'intéresserait de près à la piste menant à Teddy Iribaren, qui porte actuellement les couleurs du club du Racing 92, actuel huitième de ce même classement de Top 14. La formation serait même déjà entrée en contact avec le principal intéressé, qui occupe le poste de demi de mêlée. Ce dernier sera d'ailleurs en fin de contrat avec son club actuel à la fin de cette saison qui vient tout juste de démarrer, soit au mois de juin prochain. Aujourd'hui âgé de 32 ans, Teddy Iribaren est international et s'il y a mouvement de sa part, alors il pourrait bel et bien s'agir d'un ultime contrat dans sa carrière chez les professionnels.

Iribaren pour remplacer Berjon ?

Auparavant, et avant de rejoindre son club francilien actuel, il y a déjà six ans de cela, le Français avait alors notamment porté les couleurs des formations de Tarbes, Montpellier sans oublier Brive. De leur côté, si cela se concrétisait, alors les Maritimes réaliseraient ainsi un nouveau grand coup sur le marché des transferts en Top 14, après avoir notamment su s'attacher les services d'un certain Antoine Hastoy. La piste Iribaren ne serait pas anodine, en ce qui concerne le club de La Rochelle. En effet, toujours selon le quotidien régional Sud-Ouest, sa potentielle future arrivée servirait alors notamment à compenser un futur possible départ au sein de ce même effectif des Maritimes. A savoir, celui de Thomas Berjon. Ce dernier serait plus que jamais proche du club de Lyon, actuellement entraîné par un certain Xavier Garbajosa.