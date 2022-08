Top 14 - La Rochelle : Dulin vers une prolongation

Arrivé en 2020 à La Rochelle en provenance du Racing 92, Brice Dulin se plait bien chez les Maritimes et il devrait poursuivre l’aventure. Selon les informations de RMC Sport, l’arrière de 32 ans est en effet en passe de prolonger son contrat avec les Jaune et Noir. Son bail actuel court jusqu’en juin 2023 et il devrait en signer un nouveau de deux ans. Après Uini Atonio, Rémi Picquette, Mathias Haddad, Pierre Bourgarit ou encore Grégory Alldritt, La Rochelle va donc prolonger un autre de ses cadres. La saison passée, le natif d’Agen a disputé 18 matchs de Top 14 (1 essai), où les Maritimes ont été éliminés en barrages par Toulouse, et 6 de Champions Cup, où les Jaune et Noir ont triomphé contre le Leinster à Marseille. "J’espère que cette fin de contrat sera gérée rapidement pour que ma tête soit libérée très vite. Ma volonté est de rester, je me sens bien, je prends du plaisir au quotidien et dans mon rugby", a déclaré Dulin auprès de Midi Olympique ce mardi.

Dulin rêve encore des Bleus

Sélectionné à 36 reprises en équipe de France, mais plus depuis le dernier match du Tournoi des 6 Nations 2021 et la défaite à domicile contre l'Ecosse, Brice Dulin espère désormais faire une belle saison avec La Rochelle pour retrouver les Bleus, alors que la Coupe du Monde se profile dans un peu plus d'un an.et son nouveau coéquipier Thomas Ramos le suppléait pendant les matchs. Les deux hommes semblent avoir une longueur d'avance sur Brice Dulin, et pendant la Tournée d'été au Japon, où le Rochelais ne faisait pas partie du groupe, c'est le jeune Racingman Max Spring (21 ans) qui avait hérité du n°15. A Dulin de briller avec son club pour retrouver sa place. Et ça commence dès samedi avec la réception du champion de France Montpellier.