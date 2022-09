Top 14 - La Rochelle : Danty s'attend à une saison compliquée

En une saison, Jonathan Danty a retrouvé le sourire chez les Maritimes. Sacré champion de France avec le Stade Français en 2014-15, le Parisien de naissance a par la suite connu la période compliquée que traverse actuellement son ancien club. Désormais à La Rochelle depuis l'été dernier, le centre français s'épanouit à nouveau pleinement au sein de la formation de Ronan O'Gara, titrée championne d'Europe courant mai, à Marseille. Un trophée qui est tombé à pic pour le joueur du XV de France. « Entre 2015 et 2022, j’avais oublié ce goût de la victoire et des titres. C’est motivant de se dire que le travail paie. Les matchs de ce niveau-là, les finales, c’est important pour la progression personnelle. Même si, là, on repart de zéro. On sait tous que c’est une saison particulière car la Coupe du monde est au bout. Ce sera la plus compliquée », a notamment expliqué Danty dernièrement.

« Etre au niveau toute la saison »

« Les deux précédentes Coupes du monde, je jouais en Top 14 mais j’étais loin du groupe de l’équipe de France. Quand tu es concerné, c’est encore plus dur car tu n’as pas le droit à l’erreur et tu dois être au niveau toute la saison, pour pouvoir postuler pour au Mondial. (...) Une pression, des attentes, de la concurrence… Tout ça est à prendre en compte. Ça fait partie du jeu. C’est à moi de garder un niveau de performance très haut. Voire de l’élever encore plus, a par la suite déclaré le joueur de La Rochelle, lors d'un entretien accordé à Midi Olympique. Ça reste malgré tout éphémère. Quand tu n’es pas bon, les autres le sont et te passent devant. » A bientôt 30 ans, il les aura le 9 octobre prochain, Danty espère bien connaitre une nouvelle belle saison avec les Maritimes pour préparer au mieux la Coupe du monde 2023 en France, à laquelle il devrait normalement participer.