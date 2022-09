Top 14 - La Rochelle : C'est fait pour Iribaren

Déjà 100 matchs sous le maillot du Racing 92

Après Brice Dulin en 2020, et Teddy Thomas, Yoan Tanga Mangene et George Henri Colombe Reazel cet été, un autre rugbyman va faire le chemin entre le Racing 92 et La Rochelle. Il s’agit de Teddy Iribaren qui, selon les informations de Sud Ouest, s’est engagé pour les trois prochaines saisons avec le club champion d’Europe. Le demi de mêlée, qui fêtera ses 32 ans ce dimanche et sera en fin de contrat en juin, viendra remplacer Thomas Berjon et Jules Le Bail, deux des n°9 du Stade Rochelais, qui arrivent aux aussi à la fin de leur bail au mois de juin. Né à Toulouse et formé au Stade Toulousain,Mais le joueur sélectionné à deux reprises en équipe de France lors de la Tournée en Australie en juillet 2021 (15 minutes de jeu au total, en remplacement de Baptiste Couilloud) a envie de se lancer dans une nouvelle aventure.Teddy Iribaren compte un total de 219 matchs professionnels disputés depuis douze ans, dont 26 en Champions Cup, pour 644 points marqués (20 essais).Il n'a, à ce jour, connu que deux gros coups durs durant sa carrière, lorsque Jake White a remplacé Fabien Galthié à Montpellier fin 2014 et ne l'a plus fait jouer, et lorsqu'il s'est rompu le ligament croisé intérieur du genou il y a un peu moins d'un an. Nul doute que Teddy Iribaren voudra conclure sa sixième saison chez les Ciel et Blanc en remportant enfin un trophée... Le Racing 92 est quatrième après trois journées de Top 14, avec deux victoires et une défaite au compteur.