Top 14 - La Rochelle : Bourgarit prolonge jusqu’en 2025

Une fin de saison passionnante à venir

Arrivé en 2017 à La Rochelle, Pierre Bourgarit va y rester au moins huit ans. La talonneur de 24 a prolongé ce jeudi son contrat avec les Maritimes jusqu’en 2025, et s’inscrit donc dans la durée, à l’image de ses coéquipiers Romain Sazy, Tawera Kerr-Barlow ou encore Levani Botia, qui ont prolongé l'aventure également ces derniers mois. « Je suis très content de prolonger avec le Stade Rochelais ! C'est le travail et le projet ambitieux de tout le club qui m'ont convaincu. Je pense que ce club et moi-même pouvons continuer à grandir ensemble pendant ces trois prochaines saisons ! », a réagi le natif du Gers. Formé à Auch, Pierre Bourgarit a disputé sept matchs de Fédérale 1, avant de faire le grand saut vers le Top 14, à 20 ans.Finaliste de la Challenge Cup en 2019 et de la Champions Cup et du Top 14 en 2021, Pierre Bourgarit a découvert le XV de France grâce à ses performances avec les Maritimes. Il a été sélectionné à cinq reprises avec les Bleus depuis juin 2018, mais n’est plus apparu dans le groupe de Fabien Galthié depuis le Tournoi des 6 Nations 2021.Désormais sûr de rester à La Rochelle pour longtemps, Pierre Bourgarit va pouvoir se concentrer sur la fin de saison palpitante qui attend son équipe. Et cela commence dès ce samedi avec le déplacement à Bordeaux-Bègles en huitièmes de finale aller de la Champions Cup, qui sera donc suivi d'un match retour à domicile, ce qui sera forcément un avantage.Mais le premier non qualifiable pour la phase finale, Lyon, ne pointe qu'à quatre points, donc la qualification est encore loin d'être acquise pour les Jaune et Noir.