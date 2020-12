Top 14 : La rencontre entre Pau et le Stade Français décalée à 19h

#BoxingDayRugby

Faisant suite à des circonstances exceptionnelles, nous vous informons que le coup d’envoi de la rencontre @SectionPaloise / @SFParisRugby initialement prévu ce dimanche 27 décembre à 16h, est décalé à 19h sur Rugby+ pic.twitter.com/INq7lSXf8U

— TOP 14 Rugby (@top14rugby) December 27, 2020

Des rafales de vent en région parisienne

Changement de programme ce dimanche pour le Boxing Day de Top 14. La rencontre entre Pau et le Stade Français Paris, programmée à 16h se jouera finalement en début de soirée, à 19h. Un décalage de trois heures causé par les vents violents qui frappent actuellement la région parisienne. Selon L’Équipe,et ce n’est finalement qu’a 13h15 que le décollage en direction de Pau a eu lieu. Ce petit imprévu a ainsi forcé le Top 14 à retarder le début du match.Cet épisode que personne n’attendait rappelle Racing 92-Bayonne dont le début du match avait été décalé de 18h à 19h le 29 novembre dernier en raison d’un souci technique sur l’avion des visiteurs. Au programme de la 12e journée, il n’y aura donc plus que deux rencontres à partir de 16h, Brive-Lyon et Racing 92-Agen. Toulouse-Bordeaux suivra à 18h, Pau-Stade Français une heure plus tard puis un alléchant Toulon-Clermont en épilogue, à 21h.