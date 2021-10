Top 14 : La programmation des 13eme et 14eme journées modifiée

Le Comité Directeur de la LNR s’est réuni ce jour et acté les décisions suivantes 📄➡️ https://t.co/ju2xxPP9G8 pic.twitter.com/0Yl5Ca6w8j

— Ligue Nationale de Rugby (@LNRofficiel) October 26, 2021

La 14eme journée également chamboulée

Le calendrier du Top 14 a été légèrement modifié. Ce mardi, à l’occasion d’une réunion de son Comité Directeur organisée au Stade Marcel-Michelin de Clermont, la Ligue Nationale de rugby (LNR) a décidé d’amender le programme qui avait été initialement validé le 27 mai dernier. En effet, dans sa mouture initiale, le calendrier de la saison du Top 14 prévoyait un 13eme journée le week-end des 25 et 26 décembre dans le cadre de son désormais traditionnel « Boxing Day ». Toutefois, la LNR s’était engagée à ne pas programmer de rencontre le samedi 25 décembre. Après avoir consulté toutes les parties prenantes, l’idée de programmer tout de même cette 13eme journée sur deux jours a été validé. Toutefois, au lieu d’être répartis sur les 25 et 26 décembre, les rencontres auront finalement lieu les 26 et 27 décembre, soit un dimanche puis un lundi.Pour le dimanche 26 décembre, trois matchs auront lieu respectivement à 16h00, 18h00 puis 21h00. Pour des soucis de programmation, ces trois matchs seront Perpignan-Castres, Brive-Clermont et Toulouse-Stade Français Paris. Ils seront suivis par trois matchs le lundi 27 décembre à 19h00 avant une affiche de clôture à 21h00. Afin de respecter au mieux les temps de repos des joueurs, la programmation de la 14eme journée, prévue le week-end des 1er et 2 janvier 2022, est également altérée. En effet, les matchs Stade Français Paris-Perpignan et Clermont-Toulouse auront lieu le 1er janvier, respectivement à 19h00 et 21h00, alors que les cinq autres matchs auront lieu le dimanche 2 janvier à 14h00, 16h00, 18h00 puis 21h00. De plus, le Comité Directeur de la LNR a gravé dans le marbre les horaires des demi-finales du Top 14, qui auront lieu les vendredi 17 et samedi 18 juin sur la pelouse de l’Allianz Riviera de Nice. Les deux rencontres démarreront à 21h05.