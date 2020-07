Top 14 : La pause va passer de quinze à vingt minutes

Des attroupements pour rejoindre au plus vite les sièges des tribunes alors que la seconde période a déjà débuté, des files qui se créent aux abords des toilettes dès le coup de sifflet de la fin de la première mi-temps et qui se répètent de nouveau au moment où les spectateurs se pressent pour retourner dans les gradins ou encore une queue à n'en plus finir pour se ravitailler, mais pas toujours au moment le plus opportun... Les mi-temps des matchs, en rugby comme ailleurs, donnent lieu à beaucoup de déplacements et inévitablement à des rassemblements massifs pas vraiment en adéquation avec le comportement à adopter en pleine crise sanitaire et alors que semble se profiler une deuxième vague de la pandémie de Covid-19, presque devenue inévitable. C'est dans ce sens que la Ligue Nationale de rugby a décidé de revoir le sacro-saint règlement du timing des rencontres de l'élite et de retoucher à la durée habituelle de la pause entre la première et la seconde mi-temps.

L'objectif ? Fluidifier les déplacements des spectateurs dans le stade...

Ainsi, les spectateurs ne disposeront plus la saison prochaine de quinze minutes pour se rendre à la buvette, faire un crochet par les WC, passer un coup de fil, fumer une cigarette ou même, simplement, se dégourdir les jambes, mais de vingt minutes. La LNR a en effet décidé de leur accorder cinq minutes de plus dans le but précisément de fluidifier les allers et venues des personnes présentes dans l'enceinte. Une décision qui intervient alors que les représentants du rugby français souhaitent dépasser la jauge de 5 000 spectateurs dès la reprise du championnat, sous peine de voir de nombreux clubs à la situation financière déjà mal en point mettre la clé sous la porte. Depuis jeudi, et l'annonce du calendrier de la saison, on sait que l'exercice 2020-2021 débutera par un choc dès la 1ere journée entre Clermont et Toulouse. Devant plus de 5 000 personnes ? Impossible de le dire pour l'instant. En revanche, on sait déjà que la pause ne durera plus un quart d'heure, comme c'était encore le cas la saison dernière, mais vingt minutes.