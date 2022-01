Top 14 : La nouvelle cible du Racing 92

Les clubs de rugby effectuent leurs emplettes au cœur de la saison, c'est tout à fait normal. L'année 2022 à peine entamée, la préparation de la saison 2022-23 bat déjà son plein. Plusieurs transferts ainsi que plusieurs prolongations de contrat ont d'ores et déjà été officialisées par les écuries de Top 14, comme celle d'Antoine Dupont lié au Stade Toulousain jusqu'en 2027. Du côté du Racing 92, aucun nom ronflant n'a encore été annoncé venir garnir les rangs de l'équipe en vue du prochain exercice. Et cela alors que plusieurs éléments quitteront le navire francilien en juin prochain, Georges-Henri Colombe ou encore Yoan Tanga rejoindront tous deux La Rochelle.



Un autre Racingman est pressenti pour suivre ses deux coéquipiers à La Rochelle, et non des moindres, il s'agit de Teddy Thomas. Afin d'anticiper cette lourde perte, le Racing 92 s'active en coulisses. D'après le Midi Olympique, le club présidé par Jacky Lorenzetti se serait renseigné pour attirer dans ses filets l'ailier Wame Naituvi. Grand atout offensif du leader de Pro D2, le Stade Montois, cet ailier d'origine fidjienne a déjà trouvé le chemin de l'en-but à quatre reprises en dix rencontres cette saison. Ex-pensionnaire du centre de formation de Clermont, il dispute sa 4eme saison chez les Jaune et Noir dans les Landes.

Le 2eme Montois visé par le Racing 92

Son partenaire Léo Coly figure également sur les tablettes des dirigeants ciel et blanc. Ce demi de mêlée talentueux et prolifique a le Top 14 à ses pieds car plusieurs clubs devraient se l'arracher avant qu'il ne décide quelle destination il ralliera, si il venait à quitter le Stade Montois bien évidemment. Le Stade Toulousain rêverait d'en faire une doublure de luxe d'Antoine Dupont. Cela prolongerait le recrutement déjà bien développé, de grande qualité des champions de France et estampillé 100% hexagonal. Les Rouge et Noir ont déjà acquis les engagements d'Alexandre Roumat, Arthur Retière, Pierre-Louis Barassi ou encore Melvyn Jaminet.