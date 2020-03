Top 14 : La finale mi-juillet ?

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/louis-picamoles-et-le-mhr-se-mobilisent-pour-rappeler-les-gestes-permettant-de-plaquer-le-coronavirus-CNT000001oO55b.html"][/EMBED]



La Ligue Nationale de Rugby va plutôt commencer... par la fin. C'est ainsi que le groupe de travail, qui doit se réunir lundi afin de déterminer les scénarios possibles pour la reprise en Top 14 et Pro D2, va plutôt aborder le dossier. D'après RMC Sport, il y aura deux dates éventuelles pour les finales : le 26 juin ou le 18 juillet, ultime fenêtre de disponibilité du Stade de France dans le cadre du contrat liant l'enceinte de Saint-Denis et l'instance dirigeante du rugby français. Ensuite, il conviendra bien sûr d'articuler le reste de la saison, et donc ce qui doit précéder ces finales.

Une inévitable navigation à vue

Beaucoup de nuances sont évidemment à envisager, mais on connaît les alternatives du meilleur et du pire : au mieux, reprise le 15 mai et respect d'un calendrier assez classique ; au pire, reprise en juillet et seulement trois dates disponibles pour conclure les championnats. Comme partout, on reste donc dans une inévitable navigation à vue. Le groupe de travail, avec des présidents et représentants de syndicats, va se prononcer sur une idée de calendrier et de sélection du nombre de dates restantes, sans savoir comment la situation sanitaire va évoluer.