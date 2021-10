Top 14 (J9) : Sixième victoire consécutive pour Bordeaux-Bègles

Bordeaux-Bègles surfe sur la bonne vague ! Les joueurs de Christophe Urios ont profité de la réception de Clermont ce samedi pour signer une sixième victoire de suite en Top 14 et, au moins pour quelques heures, s’installer dans le fauteuil de leader du championnat. Alors que Morgan Parra, chose très rare, a manqué la cible sur pénalité, c’est Yann Lesgourgues qui a fait se lever le public de Chaban-Delmas au bout de seulement sept minutes. Profitant d’une percée fantastique d’Ulupano Seuteni, le demi de mêlée de l’UBB a profité d’un ballon cafouillé et d’un bon zeste de chance pour se saisir du ballon et aller aplatir le premier essai de la rencontre, dont la transformation a été manquée par Ulupano Seuteni. Toutefois, Morgan Parra n’a pas oublié de régler la mire sur une pénalité obtenue au sol par Bastien Pourailly peu avant le quart d’heure de jeu. Trop imprécis et indisciplinés, les joueurs de l’UBB ont perdu la tête au tableau d’affichage à un peu plus d’un quart d’heure de la pause. Après un plaquage à l’épaule de Rémi Lamerat, Morgan Parra a donné l’avantage à l’ASM d’un coup de pied de 40 mètres.

Un carton jaune malvenu pour Clermont

Piètre buteur, Ulupano Seuteni a manqué une pénalité juste avant la demi-heure de jeu, ne permettant à l’UBB de virer en tête à la pause. Christophe Urios a réagi très rapidement en deuxième période avec Rémi Lamerat qui a cédé sa place à François Trinh-Duc, permettant ainsi à son équipe de jouer avec un demi d’ouverture de métier pour la deuxième moitié du match. Et l’ancien joueur de Montpellier n’a pas tardé à se mettre en évidence. Trois minutes après son entrée en jeu, le buteur international a profité d’une bonne avancée de son équipe pour claquer un drop depuis la ligne des 22 mètres et remettre l’UBB devant au score. Toutefois, le tournant du match a été le carton jaune reçu à la 50eme minute par Tomas Lavanini. Le deuxième-ligne argentin a retrouvé son banc de touche après s’être mis à la faute dans un ruck, étant également sanctionné pour l’ensemble de l’œuvre de son équipe. Alors que Morgan Parra a répondu à François Trinh-Duc pour maintenir un écart de deux points entre les deux formations, c’est peu avant le retour en jeu de Tomas Lavanini que les Girondins ont pris plus fermement les commandes par un essai d’Ulupano Seuteni.

Bordeaux-Bègles prend à nouveau le bonus offensif

Venu à la conclusion d’une action menée par Jefferson Poirot puis Alexandre Roumat, le centre samoan a pris de vitesse la défense clermontoise pour aplatir le deuxième essai girondin. Les deux équipes ont alors lancé leurs forces vives et l’UBB s’est mis en quête du bonus offensif. A l’entame des dix dernières minutes, Romain Buros a pensé avoir inscrit ce troisième essai après avoir bonifié un jeu au pied à ras-de-terre de François Trinh-Duc mais l’arrière bordelais a été rattrapé puis poussé en touche par Morgan Parra juste avant d’aplatir. Un bonus offensif qui est finalement arrivé à la 76eme minute grâce à Santiago Cordero. A la suite d’une accélération de Romain Buros, l’Argentin a parfaitement été décalé pour passer Kotaro Matsushima et aller aplatir entre les poteaux. Clermont a alors joué tous les ballons pour essayer de priver l’UBB du bonus offensif mais en vain. Avec ce succès logique au terme d’un match très plaisant (25-9), Bordeaux-Bègles s’empare de la première place du championnat avant le déplacement d’une équipe de Toulouse privée de nombreux internationaux sur la pelouse du Racing 92. Clermont, pour sa part, voit sa série de deux victoires consécutives prendre fin pour une huitième place au classement.



TOP 14 / 9EME JOURNEE

Samedi 30 octobre 2021

Toulon - Biarritz : 13-9

Castres - Brive : 23-22

Pau - Stade Français Paris : 18-9

Perpignan - La Rochelle : 22-13

Montpellier - Lyon : 30-8

Bordeaux-Bègles - Clermont : 25-9



Dimanche 31 octobre 2021

21h05 : Racing 92 - Toulouse