Top 14 (J9) : Les compositions du week-end

November 13, 2020 14:35 Découvrez les compositions d'équipes pour les six matchs de la 9eme journée de Top 14 qui vont se dérouler entre vendredi et dimanche. La rencontre entre Clermont et Lyon a été reportée pour cause de cas de coronavirus au sein de l'effectif lyonnais.