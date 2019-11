Top 14 (J9) : Le LOU intraitable au Matmut Stadium

Mathieu Bastareaud va pouvoir partir à New York avec le sentiment du devoir accompli. L’ex-international français (31 ans) a terminé sa pige lyonnaise avec une nouvelle victoire, la huitième en neuf matchs cette saison, et quitte donc le LOU en le laissant à la première place du classement du Top 14, avec cinq points d’avance sur Bordeaux-Bègles. Opposés à La Rochelle dans le match de la mi-journée ce dimanche, les Lyonnais se sont une nouvelle fois montrés intraitables dans leur Matmut Stadium (6eme victoire), en s’imposant 45-17 contre La Rochelle, toujours aussi friable à l’extérieur (5eme défaite), bonus offensif à la clé.

La Rochelle avait pourtant ouvert le score

Ce sont pourtant les Maritimes qui ont ouvert le score dès la 5eme minute, grâce à un essai de leur pilier Dany Priso après un maul, transformé par Ihaia West (0-7). Mais la machine lyonnaise s’est rapidement mise en route, et à la mi-temps, le score était de 24-10, après un essai de Dylan Cretin (13eme) bien servi par Charlie Ngatai, et de Baptiste Couilloud (25eme) après un slalom de 40m, Jonathan Wisniewski se chargeant d’inscrire les points au pied. A la reprise, Couilloud a enfoncé le clou, après une passe de Josua Tuisova (31-10). La Rochelle a réduit l’écart trois minutes sur tard grâce à Geoffrey Doumayrou, après une belle passe de Jérémy Sinzelle (31-17, 46eme). Mais les Rochelais n’ont ensuite plus inscrit le moindre point dans la dernière grosse demi-heure restante.

Standing-ovation pour Bastareaud

En revanche, le LOU a poursuivi son festival, marquant un nouvel essai par Charlie Ngatai, encore une fois magnifiquement servi par Josua Tuisova (38-17), avant que le Matmut Stadium ne se lève pour rendre hommage à Mathieu Bastareaud, remplacé à la 57eme et qui assure ne pas encore savoir s’il reviendra en Top 14 après sa pige aux Etats-Unis (il est revenu sur le terrain à quatre minutes de la fin suite à une blessure lyonnaise). Enfin, Loann Goujon a parachevé le festival lyonnais avec un dernier essai, à la 75eme, tout en puissance. C’est donc une victoire à cinq points et le plein de confiance avant le début de la Champions Cup dimanche prochain à Northampton. Les Rochelais, neuvièmes, tenteront quant à eux de se remettre la tête à l’endroit samedi à domicile face à Exeter.