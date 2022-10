Top 14 (J8) : Pas de vainqueur entre Clermont et Bordeaux-Bègles

Clermont et Bordeaux-Bègles ont tout donné mais se quittent dos-à-dos. A l’occasion de l’avant-dernière affiche de la 8eme journée du Top 14, les deux formations n’ont pas été en mesure de se départager à l’issue d’une rencontre animée et parfois tendue. L’entame de match a très vite vu les joueurs de Jono Gibbes mettre la main sur le ballon mais les trop importantes maladresses ont été rédhibitoire quant à faire bouger le tableau d’affichage. Les duels ont été âpres avec Paul Jedrasiak puis son remplaçant Tomas Lavanini qui ont dû quitter la pelouse du Stade Marcel-Michelin sur saignement. Il a fallu attendre un peu plus d’un quart d’heure pour voir le match s’emballer grâce à Bautista Delguy. L’Argentin, passé par l’UBB lors de la saison 2020-2021, est allé aplatir le premier essai de la rencontre. A la suite d’une touche, Sébastien Bézy a pu percer le rideau défensif girondin puis lancer son ailier vers l’en-but. La défense girondine a très vite été mise une nouvelle fois en difficulté. En effet, quatre minutes après l’ouverture du score, Damian Penaud a pu conclure un contre rondement mené. Après une première charge de Bautista Delguy, Alivereti Raka a pris le relais et pu décaler parfaitement son ailier, qui n’a pas laissé son reste pour corser l’addition en faveur de l’ASM.

Tambwe a relancé l’UBB

Dos au mur, les protégés de Christophe Urios se devaient de réagir, augmentant leur rythme pour essayer de mettre à mal la défense auvergnate. Des efforts qui ont été récompensés à sept minutes de la sirène après une faute au sol de Yohan Beheregaray. Matthieu Jalibert n’a pas manqué l’occasion de débloquer le compteur de son équipe. Toutefois, dans les 120 secondes suivantes, la défense girondine s’est à son tour mise à la faute et Anthony Belleau a immédiatement rétabli l’écart de quatorze longueurs entre les deux formations. Néanmoins, juste avant la mi-temps, Madosh Tambwe a relancé les débats. Après une percée de Yoram Moefana, le natif de Kinshasa a pu jouer au pied pour lui-même et, face à une défense de l’ASM médusée, est allé aplatir entre les poteaux, ramenant l’UBB à sept points à la pause. Dès le retour sur la pelouse, Bastien Vergnes Taillefer a provoqué une faute au sol des Clermontois, permettant à Matthieu Jalibert de rapprocher Bordeaux-Bègles à quatre unités puis une seule deux minutes plus tard à la suite d’une énième faute côté auvergnat. Alors que Christophe Urios a lancé du sang frais, une faute grossière de Bastien Vergnes Taillefer sur Sébastien Bézy a permis à Anthony Belleau de redonner un peu d’air à l’ASM avec 25 minutes encore à jouer.

Clermont se contente du nul

Mais, à l’heure de jeu, Madosh Tambwe a climatisé le Stade Marcel-Michelin. Après une interception signée Matthieu Jalibert et une course de 40 mètres du buteur international français, le Congolais a été trouvé par un habile jeu au pied et ce dernier a pu aplatir aux pieds des poteaux. Avec trois points d’avance, les Girondins ne pouvaient pas voir venir et c’est à l’entame des dix dernières minutes qu’Anthony Belleau a saisi sa chance d’égaliser sur pénalité après avoir vu sa mêlée faire craquer celle de l’UBB. Dans la foulée, le buteur clermontois a eu au bout du pied la balle de match mais, à 49 mètres sur la droite des poteaux, l’ancien Toulonnais a manqué la cible. Ensuite, son vis-à-vis a tenté un drop de 50 mètres mais s’il y avait la direction, la puissance a fait défaut pour trouver la cible. La tension est allée grandissante alors que les deux équipes poussaient pour faire la différence. Peu après la sirène, les Bordelais ont préféré se contenter du match nul, Zack Holmes envoyant le ballon en touche pour clore les débats. Avec ce score de parité (23-23), Clermont pointe désormais au sixième rang. Bordeaux-Bègles, de son côté, profite de l’occasion pour doubler Montpellier, qui a chuté sur la pelouse du Racing plus tôt dans la journée.