Top 14 (J8) : Face à Castres, Toulouse a retrouvé son rythme

Bordeaux-Bègles n’aura pas tenu longtemps la tête du Top 14. Quelques heures après leur succès face à Perpignan, les Girondins ont pu voir que Toulouse perd rarement deux fois de suite. Dominés par Lyon le week-end passé, les joueurs d’Ugo Mola n’ont pas laissé échapper le derby face à Castres. Et il ne fallait pas être en retard au Stade Ernest-Wallon car, dès la 2eme minute, Maxime Médard a donné le ton de la soirée. Sur une action entamée au près, le duo Antoine Dupont-Romain Ntamack est sorti de sa boîte avec le numéro 10 toulousain qui a joué au pied pour son arrière. Ce dernier n’a pas manqué le ballon pour aplatir le premier essai. Après avoir échoué au pied à 39 mètres sur la gauche, Thomas Ramos s’est fait pardonner de la meilleure des manières. Après une première charge d’Antoine Dupont, le jeu s’est déployé sur le côté fermé et, en coin sur l’aile gauche, l’arrière toulousain n’a pas manqué l’occasion de marquer le deuxième essai de son équipe en neuf minutes.

Dupont et Ntamack au rendez-vous

Thomas Ramos a ajouté trois points peu après le quart d’heure de jeu. Dans la foulée, Kevin Kornath est sanctionné d’un carton jaune pour un plaquage avec retournement sur Antoine Dupont, retombé sur le dos. Dix minutes en infériorité numérique que les Castrais ont toutefois su bien gérer, ne concédant pas le moindre point. Il a fallu attendre la 37eme minute pour voir le score bouger à nouveau. Après une faute castraise en mêlée, Thomas Ramos a ajusté son coup de pied à 42 mètres de perches pour donner 20 points d’avance au Stade Toulousain à la mi-temps. Si une révolte des joueurs du CO était attendue, Romain Ntamack s’est assuré de l’éteindre dans l’œuf cinq minutes après la reprise. Le numéro 10 des Rouge-et-Noir a bonifié une percée de son alter-ego Antoine Dupont avec un essai tout en puissance. A la 50eme minute, Pierre-Henry Broncan a décidé de faire évoluer son équipe, avec notamment l’entrée en jeu de Rory Kockott.

Castres a tout tenté, en vain

Ugo Mola a fait de même dans la foulée avec Juan Cruz Mallia, Julien Marchand ou Thibaud Flament qui sont entrés sur la pelouse. L’Argentin n’a mis que deux minutes pour se mettre en évidence. En sortie de mêlée, Antoine Dupont s’est défait de Benjamin Urdapilleta pour décaler d’une longue passe le centre argentin, qui n’a pas manqué d’aller à l’essai. Mais ce n’était pas suffisant pour le joueur des Pumas qui y est allé de son doublé huit minutes plus tard. Un enchainement de passes a permis à l'Argentin de placer un démarrage pour signer son doublé. Les 20 dernières minutes ont vu les Castrais essayer de trouver des solutions pour ne pas rester à zéro mais sans y parvenir. Toulouse a repris très facilement sa marche en avant (41-0) et reprend trois points d’avance sur l’UBB. Castres, pour sa part, continue d’alterner le bon et le moins bon avec une cinquième place. Désormais, Ugo Mola va devoir composer sans ses internationaux, avec comme objectif de conserver cette dynamique.



TOP 14 / 8EME JOURNEE

Samedi 23 octobre 2021

Bordeaux-Bègles - Perpignan : 39-13

Stade Français Paris - Lyon : 23-18

Biarritz - Brive : 37-9

Clermont - Pau : 42-20

Racing 92 - Montpellier : 21-32

21h00 : Toulouse - Castres



Dimanche 24 octobre 2021

