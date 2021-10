Top 14 (J7) : Le Racing enfonce Toulon

Décidément, il fallait jouer à l'extérieur en ce samedi de la 7eme journée de Top 14 ! Le sixième match au programme a vu la cinquième victoire de l'équipe qui se déplaçait, en l'occurrence le Racing 92, vainqueur 27-20 sur la pelouse de Toulon. Si la soirée du RCT a débuté dans la joie, avec la présentation au public de Mayol de la star Cheslin Kolbe, elle s'est finie dans la tristesse, avec cette première défaite à domicile de la saison, alors que le président avait donné trois matchs à ses joueurs (contre Brive la semaine passée, contre le Racing, et à La Rochelle la semaine prochaine), avant de prendre d'éventuelles mesures. Les joueurs, autour d'Anthony Belleau et Raphaël Lakafia, sont d'ailleurs longtemps restés sur la pelouse après le match pour se parler, preuve que la crise couve dans le Var. Mais contrairement à samedi dernier après la victoire contre Brive, les joueurs ne sont pas sortis sous les sifflets du public. Ils ont en effet tout donné lors de ce match, mais sont tout simplement tombés sur un Racing plus fort.

Toulon revient dans le match, mais trop tard

Les Ciel et Blanc ont inscrit le seul essai de la première mi-temps, grâce à Yoan Tanga Mangene à la 20eme, qui a aplati en force, côté gauche, alors que l'action était partie d'une touche à droite, et que Nolann Le Garrec et Ibrahim Diallo avaient grandement fait avancer l'action collective (0-7). Belleau et Le Garrec se sont ensuite répondus au pied, et le Racing a regagné les vestiaires en menant 13-6. Les Franciliens ont corsé l'addition jusqu'à l'heure de jeu, en marquant deux pénalités et un essai, signé Diallo (54eme), après plusieurs temps du Racing de la gauche vers la droite et malgré un gros placage de Mike Sosene-Feagai pour empêcher un essai quelques secondes plus tôt (6-24). En fin de match, Toulon a tout donné, et même si c'était un peu parfois brouillon, le RCT a réussi à marquer deux essais. Le premier en infériorité numérique (après le carton jaune de Julien Ory pour un placage dangereux) grâce à Brian Alainu'uese poussé dans l'en-but par son pack après une pénalité jouée à la main (13-24, 71eme), et le deuxième par Duncan Paia'aua, en bout de ligne après une belle percée de Thomas Salles et Aymeric Luc (20-27, 78eme). Mais Toulon n'a pas réussi à égalisé dans les dernières minutes et doit donc s'incliner sur son terrain, sans bonus. Le RCT se retrouve onzième, alors que le Racing est troisième, à six points du leader toulousain, qui se déplace à Lyon dimanche. Pour une nouvelle victoire à l'extérieur ?



TOP 14 / 7EME JOURNEE

Samedi 16 octobre 2021

Brive - La Rochelle : 6-8

Castres - Biarritz : 38-20

Pau - Bordeaux-Bègles : 33-37

Perpignan - Stade Français : 22-23

Montpellier - Clermont : 20-22

Toulon - Racing 92 : 20-27



Dimanche 17 octobre 2021

21h05 : Lyon - Toulouse