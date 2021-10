Top 14 (J7) : Clermont a tremblé jusqu'au bout

Quatrième victoire à l’extérieur lors de cette 7eme journée de Top 14 ! Après Bordeaux-Bègles, La Rochelle et le Stade Français, c’est Clermont qui est allé s’imposer hors de ses bases ce samedi, mais d’extrême justesse ! L’ASM l’a emporté 22-20 à Montpellier et signe ainsi son premier succès à l’extérieur de la saison. Mais les Auvergnats ont tremblé jusqu’au bout, puisqu’après la sirène, Handré Pollard a manqué la pénalité de la victoire. A 40 mètres côté gauche, le Sud-Africain a vu son ballon passer juste en-dessous de la barre et a donc laissé la victoire aux Jaunards.

Tisseron répond à Penaud

Clermont a entamé le match par le bon bout, en marquant dès la 8eme minute par Damian Penaud, suite à une pénalité jouée rapidement à la main, un slalom de Camille Lopez, qui a feinté puis donné à son ailier, qui a marqué côté droit (3-7, 9eme). Mais Montpellier a réagi de suite. A la 11eme, Cobus Reinach s’est vu refuser un essai après visionnage vidéo, pour cause de hors-jeu, mais dans la foulée, le MHR a trouvé l’ouverture grâce à Julien Tisseron, qui a marqué en bout de ligne, côté gauche, après une belle séquence de jeu de passes côté héraultais. Un essai qui n’a pas été transformé, et cela aura des conséquences au final… A la mi-temps, le score était de 14-10 en faveur du des Héraultais, qui ont notamment profité de leur supériorité numérique après le carton jaune reçu par Penaud pour un en-avant volontaire.

Pas d'essai en deuxième mi-temps

En deuxième mi-temps, aucun essai n’a été inscrit. Paolo Garbisi a donné sept points d’avance au MHR à la 47eme, mais l’indiscipline héraultaise leur a coûté cher. Camille Lopez a en effet enquillé quatre pénalités entre le 58eme et la 74eme (Garbisi en avait marqué une à la 68eme), portant le score à 20-22. L’échec de Pollard permet à Clermont de l’emporter dans la douleur et de grimper à la dixième place avant de recevoir Pau la semaine prochaine. De son côté, Montpellier, avec son point de bonus défensif, grimpe à la huitième place, avant d’aller affronter le Racing 92.



TOP 14 / 7EME JOURNEE

Samedi 16 octobre 2021

Brive - La Rochelle : 6-8

Castres - Biarritz : 38-20

Pau - Bordeaux-Bègles : 33-37

Perpignan - Stade Français : 22-23

Montpellier - Clermont : 20-22

21h05 : Toulon - Racing 92



Dimanche 17 octobre 2021

21h05 : Lyon - Toulouse