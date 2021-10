Top 14 (J5) : Toujours invaincu, Toulouse s'impose difficilement à Biarritz

Toulouse a joué à se faire peur mais reste intouchable cette saison. A l’occasion de ce déplacement à Biarritz, Ugo Mola a fait le choix fort de remanier sa composition de départ, laissant notamment Antoine Dupont et Romain Ntamack sur le banc de touche au coup d’envoi. Un XV retouché qui a été immédiatement mis en difficulté par une équipe basque volontaire devant un public d’Aguilera déchainé. La défense toulousaine a été poussée à la faute dès les premiers instants de la rencontre mais Brett Herron n’a pas été en réussite. Les joueurs du BO ont eu très nettement la possession du ballon… mais elle s’est avérée stérile. Il a fallu attendre la 37eme minute pour voir le tableau d’affichage présenter autre chose qu’un score nul et vierge. Et ce sont les Toulousains qui ont débloqué leur compteur par l’intermédiaire de Thomas Ramos. Le buteur des champions d’Europe en titre n’a pas manqué la cible à 38 mètres sur la gauche pour permettre à son équipe de virer modestement en tête au moment de retrouver les vestiaires.

Dupont a changé la donne

Dès le retour sur la pelouse, les Biarrots ont repris leur marche en avant et, grâce à Francis Saili, ont trouvé une touche dans les 22 mètres adverses, profitant de la nouvelle règle du 50:22. Sur la deuxième touche consécutive, les joueurs du BO se sont résolus à prendre les trois points. Cette fois, Brett Herron n’a pas manqué les poteaux. Il faut dire qu’il était à dix mètres et face à eux. Visiblement courroucé par la performance de son équipe, Ugo Mola a décidé de lancer son joker Antoine Dupont dès la 52eme minute. Si Brett Herron a réalisé un beau drop des 20 mètres pour permettre au BO de passer devant, ça n’aura duré que quelques instants. En effet, dans la minute suivante, Antoine Dupont a lancé l’offensive en sortie de mêlée et a envoyé Tim Nanaï-Williams en force dans la défense basque. L’ailier a pu résister pour aplatir le premier essai de la rencontre. Dans la foulée, c’est Antoine Dupont lui-même qui s’est chargé de corser l’addition.

Toulouse bien reçu cinq sur cinq

Après avoir mis la défense biarrote sur le reculoir, le demi de mêlée international a placé un démarrage plein axe pour aplatir après avoir effacé l’infortuné Francis Saili d’une feinte de passe parfaitement réalisée. Les deux équipes ont fait entrer du sang frais alors que Brett Herron a une nouvelle fois manqué la cible. Toutefois, à onze minutes du terme de la rencontre, Toulouse aurait pu perdre gros. Pour un plaquage au niveau de la tête, Iosefa Tekori a reçu un carton rouge à peine cinq minutes après son entrée en jeu. Voulant profiter de l’occasion pour tenter d’inverser la tendance, le BO est reparti à l’attaque mais ces velléités n’ont été couronnées de succès qu’à trois minutes de la sirène. A la suite d’une touche, les Basques ont envoyé le ballon au large jusqu’à Vincent Martin qui a aplati en coin. Brett Herron a eu le bonus défensif au bout du pied mais le buteur sud-africain a manqué le coche. Après une dernière frayeur sur l’ultime action, Toulouse s’impose pour la cinquième fois en cinq journées (11-17) et reste très solidement leader du Top 14. Biarritz, pour sa part, s’incline pour la deuxième fois de suite et recule au dixième rang.



TOP 14 / 5EME JOURNEE

Samedi 2 octobre 2021

Brive - Stade Français Paris : 19-12

Montpellier - La Rochelle : 21-11

Perpignan - Pau : 14-29

Lyon - Bordeaux-Bègles : 15-20

Biarritz - Toulouse : 11-17

21h05 : Castres - Toulon



Dimanche 3 octobre 2021

21h05 : Clermont - Racing 92