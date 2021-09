Top 14 (J4) : Quatrième victoire en quatre matchs pour Toulouse, tombeur de Clermont

Toulouse passe les marches quatre par quatre ! Après La Rochelle, Toulon et Montpellier, le champion de France en titre a pris le meilleur sur Clermont, ce dimanche sur sa pelouse du Stade Ernest-Wallon en clôture de la 4eme journée du Top 14 pour caracoler plus que jamais en tête du championnat. Avec une équipe solide, les joueurs de Jono Gibbes ne sont pas venus à Toulouse pour faire de la figuration et ce sont eux qui ont fait le jeu à l’entame de la rencontre. Une domination qui n’a toutefois pas été payée car Camille Lopez a manqué la cible au bout de cinq minutes sur pénalité. La délivrance n’est toutefois venue que deux minutes plus tard via Alivereti Raka. L’ailier international français a profité d’une longue séquence offensive initiée par Sébastien Bézy et Tani Vili pour aller aplatir en coin le premier essai de la rencontre, non transformé par le buteur des Jaunards. En difficulté dans le jeu, les joueurs d’Ugo Mola ont fait le dos rond pendant quasiment 20 minutes avant de se montrer opportunistes. Sur une longue relance et une remontée de balle de 80 mètres, Romain Ntamack est venu relancer son équipe.

O’Connor n’a pas manqué son retour

En plus de l’essai, Toulouse a également récupéré une supériorité numérique car Alexandre Fischer a écopé d’un carton jaune pour une faute cynique sur cette même action. A la demi-heure de jeu, Alivereti Raka a été contraint de céder sa place à Marvin O’Connor pour le retour en Top 14 de l’international à 7. L’ancien joueur de Grenoble, Bayonne, Montpellier et du Stade Français Paris s’est immédiatement mis dans l’ambiance. En effet, il n’a eu besoin que de trois minutes pour aller inscrire le deuxième essai auvergnat. L’action décisive a démarré sur une mêlée perdue par les Toulousains et un jeu rapide côté fermé de Camille Lopez qui a idéalement servi son ailier. Juste avant la mi-temps, Thomas Ramos a rapproché Toulouse à deux points… mais les champions de France ont dû démarrer le deuxième acte à quatorze avec le carton jaune reçu par Zack Holmes pour un plaquage haut sur… Marvin O’Connor. Une infériorité numérique qui a été sans effet pour les joueurs d’Ugo Mola, qui ont remis la main sur le match trois minutes après la reprise. Anthony Jelonch a su venir au soutien sur une action initiée par Antoine Dupont pour redonner l’avantage à son équipe.

Toulouse a fini très fort

Alors que les deux bancs ont fait rentrer du sang frais, Camille Lopez a fait preuve d’opportunisme alors que son équipe a peiné face au rideau défensif adverse. D’un drop millimétré, l’ouvreur clermontois a rapproché sa formation à deux longueurs… mais a également marqué les derniers points de son équipe dans cette rencontre. En effet, les protégés de Jono Gibbes ont manqué de précision en phase offensive et ont craqué à l’entame des dix dernières minutes face à Antoine Dupont. En sortie d’une mêlée à cinq mètres, Selevasio Tolofua a pris la poudre d’escampette côté fermé avant de servir son demi de mêlée qui, après une feinte de passe réussie, a conclu l’action en solitaire. Thomas Ramos a parachevé le succès toulousain avec une dernière pénalité. Avec cette victoire (27-15), Toulouse reste invaincu cette saison en Top 14. Seul leader, le champion de France en titre repousse le Racing 92 à cinq longueurs quand le LOU et l’UBB pointent à six. Pour Clermont, le succès face à La Rochelle reste une éclaircie dans un début de saison compliqué. Les Jaunards pointent désormais à l’avant-dernière place du classement, un point devant la lanterne rouge, le Stade Français Paris.



TOP 14 / 4EME JOURNEE

Samedi 25 septembre 2021

Stade Français Paris - Castres : 34-10

Pau - Montpellier : 23-22

Bordeaux-Bègles - Brive : 29-10

La Rochelle - Biarritz : 59-17

Racing 92 - Lyon : 24-20

Perpignan - Toulon : 12-9



Dimanche 26 septembre 2021

Toulouse - Clermont : 27-15