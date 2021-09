Top 14 (J3) : Tombeur de La Rochelle, Clermont renoue avec la victoire

Jono Gibbes a joué un mauvais tour à son ancien équipe. Directeur sportif de La Rochelle la saison passée, le technicien néo-zélandais a pris en mains les destinées de Clermont cet été et c’est face à ses anciens protégés sur sa formation a débloqué son compteur de victoires en Top 14. Après ses revers face à Lyon et Castres, l’ASM a sans doute lancé sa saison au terme d’un match accroché contre La Rochelle, disputé essentiellement sous une pluie battant au Stade Marcel-Michelin. Des conditions de jeu difficiles qui n’ont pas aidé les deux formations à créer du jeu et c’est sans grande surprise que ce duel de mal classés s’est tout d’abord résumé à un duel de buteurs. En effet, si Camille Lopez a profité d’une position de hors-jeu charentaise pour ouvrir le score dès la 4eme minute, Jules Plisson n’a pas manqué la cible à deux reprises après avoir débuté son match par un drop manqué.

Clermont a su saisir sa chance

Menés de trois longueurs au quart d’heure de jeu, les Jaunards ont repris les commandes grâce au premier essai de la rencontre. Pilonnant la défense rochelaise, les joueurs de l’ASM ont fragilisé le rideau défensif adverse. Cristian Ojovan a alors servi Peceli Yato qui, tout en force, a pu aplatir. Un écart que Plisson, après avoir échoué depuis la ligne médiane après une faute de Peni Ravai dans un maul, a pu réduire à une seule longueur à quatre minutes de la pause. La fin du premier acte a été marquée par de l’indiscipline de part et d’autre. Le résultat a été deux pénalités pour Plisson contre une pour Lopez et un écart réduit à une seule longueur entre les deux formations au moment de retrouver les vestiaires. Devant leur public, les Jaunards devaient montrer autre chose et Tani Vili s’en est chargé. Le centre de l’ASM a été servi à hauteur par Lopez et, parfaitement lancé, a trouvé une faille dans la défense du Stade Rochelais pour donner un peu d’air à son équipe.

La Rochelle ramène tout de même un point

Alors que la pluie n’a pas diminué en intensité, les deux formations ont été mises en difficulté mais ce sont les Auvergnats qui se sont distingués par leur indiscipline, qui aurait pu leur coûter plus cher. En effet, si Plisson a ramené La Rochelle à cinq points à la 51eme minute, il a manqué la cible sept minutes plus tard tout comme Lopez à l’heure de jeu. En toute fin de match, avec la météo qui est redevenue clémente, le buteur clermontois a redonné à son équipe une avance supérieure à un essai transformé. Avec deux essais de plus que leurs adversaires, les joueurs de Jono Gibbes ont alors tenté d’aller chercher le bonus offensif mais mal leur en a pris. Sur la toute dernière action de la rencontre, Matthias Haddad a intercepté le ballon pour aplatir sous les poteaux. Si Clermont s’impose pour la première fois de la saison (23-22), La Rochelle limite les dégâts en arrachant un deuxième point de bonus défensif en trois journées.



TOP 14 / 3EME JOURNEE

Samedi 18 septembre 2021

Brive - Pau : 30-13

Biarritz - Racing 92 : 28-19

Castres - Bordeaux-Bègles : 23-23

Lyon - Perpignan : 47-3

Montpellier - Toulouse : 15-17

Clermont - La Rochelle : 23-22



Dimanche 19 septembre 2021

21h05 : Toulon - Stade Français Paris