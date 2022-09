Top 14 (J3) : Pau l'emporte face à Toulouse

Toulouse laisse partir La Rochelle ! Alors que les champions d’Europe ont été la première équipe à signer une troisième victoire en trois journées de Top 14, les joueurs d’Ugo Mola ont échoué à réaliser la même performance. En effet, une équipe toulousaine remaniée, avec notamment Antoine Dupont et Anthony Jelonch sur le banc de touche au coup d’envoi, s’est inclinée sur la pelouse de Pau. Alors que les deux équipes se sont lancées dans un round d’observation lors des dix premières minutes, c’est la Section qui a cédé la première. En effet, après une faute en mêlée, Melvyn Jaminet a fêté sa première titularisation avec le Stade Toulousain en ouvrant le score sur pénalité. Toutefois, les Rouge-et-Noir n’ont pas été beaucoup plus discipliné car, sept minutes plus tard, Zack Henry a puni une faute toulousaine dans une succession de jeu au près à proximité de l’en-but. Guram Papidze puis Alexandre Roumat se sont également mis à la faute en l’espace de 120 secondes, permettant au buteur adverse d’ajouter trois points, maintenant ainsi le statu quo entre les deux formations.

Maddocks a lancé Pau

Rebelote dans les dix dernières minutes du premier acte avant le premier véritable coup d’éclat de cette rencontre. A quatre minutes de la pause, à la suite d’une perte de balle toulousaine, les Palois ont déployé leur jeu. Après une accélération de Zack Henry puis un relais d’Emilien Gailleton, c’est Jack Maddocks qui est allé conclure pour donner sept longueurs d’avance au club béarnais. Une dernière réussite au pied de Zack Henry a même poussé l’avantage de la Section à dix unités au moment de retrouver les vestiaires. Méconnaissables en première période, les joueurs d’Ugo Mola sont revenus avec un tout autre état d’esprit, qui n’a pas mis longtemps à se matérialiser. En effet, à force de mettre la défense paloise sous pression, les Toulousains sont parvenus à la faire craquer. Emmanuel Meafou a fini par forcer le passage pour aplatir et ramener son équipe à trois longueurs. Le banc toulousain a alors décidé de lancer du sang frais avec notamment les entrées en jeu d’Antoine Dupont, Alexandre Roumat, Anthony Jelonch ou encore Richie Arnold.

Ri.Arnold n’a pas aidé Toulouse

Toutefois, ce dernier n’a pu passer qu’un peu plus d’une minute sur la pelouse du Stade du Hameau. En effet, pour un plaquage au niveau de la tête sans circonstances atténuantes, le deuxième-ligne toulousain a écopé d’un carton rouge direct, laissant son équipe à quatorze pour la dernière demi-heure. Dans la foulée, Zack Henry a manqué le coche sur la pénalité. Néanmoins, Pau a corsé l’addition deux minutes plus tard. Parfaitement décalé par Clément Laporte malgré le retour d’Arthur Retière, Jack Maddocks est allé signer son doublé. Même à un de moins, les Toulousains ont haussé le ton afin d’aller chercher au moins le point de bonus défensif. Mais les accélérations d’Ange Capuozzo n’ont pas pu faire la différence et la maladresse, dont celle de Dimitri Delibes, n’ont pas permis aux anciens champion de France de faire bouger le tableau d’affichage. Solides jusqu’au bout, les Palois signent un gros coup avec ce succès à domicile (26-16), qui leur permet de remonter dans la première moitié du classement. Toulouse, de son côté, pointe désormais à quatre longueurs de La Rochelle, assuré d’être seul leader à l’issue du week-end.



TOP 14 / 3EME JOURNEE

Samedi 17 septembre 2022

Bordeaux-Bègles - Castres : 33-12

Brive - Montpellier : 26-31

Racing 92 - Lyon : 32-19

Stade Français Paris - Bayonne : 26-16

La Rochelle - Perpignan : 43-8

Pau - Toulouse : 26-16



Dimanche 18 septembre 2022

21h05 : Toulon - Clermont