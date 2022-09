Top 14 (J3) : Courte victoire pour Toulon face à Clermont

Si le Stade Mayol reste une citadelle imprenable cette saison, ça a tenu à rien ! A l’occasion de l’affiche de clôture de la 3eme journée du Top 14, Toulon n’est pas passé loin de voir la victoire lui échapper face à Clermont. Une soirée qui a démarré avec un choc et la titularisation surprise de Mathieu Bastareaud au centre de la troisième ligne. Mais le principal acteur du début de rencontre a été l’indiscipline. En effet, lors des 17 premières minutes, seuls les buteurs se sont mis en lumière. Après l’ouverture précoce d’Anthony Belleau après une faute au sol d’Ihaia West, c’est Baptiste Serin qui a trouvé la cible à deux reprises en l’espace de huit minutes pour permettre au RCT de mener au score pour la première fois du match. Un avantage qui n’aura tenu que… quatre minutes. Les Clermontois ont mis la défense toulonnaise sous une pression extrême à force de charges au près. Sentant qu’un déséquilibre était en place, Anthony Belleau a sorti le ballon pour lancer Alex Newsome en bout de ligne pour le premier essai de la rencontre, non transformé par l’ancien ouvreur du RCT. Toutefois, la fin de la première période a tourné au cauchemar pour les Jaunards, qui n’ont pas su gérer une double infériorité numérique.

Toulon a profité

A la 29eme minute, Paul Jedrasiak a écopé d’un carton jaune pour un plaquage sans ballon sur Baptiste Serin. Cinq minutes plus tard, c’est Cristian Ojovan qui a reçu la même sanction après un trop grand nombre de mêlées sur lesquelles il a été en grande difficulté. A deux de moins, les Clermontois ont laissé des espaces et les Toulonnais en ont profité. Tout d’abord, sur une pénalité vite jouée, Baptiste Serin a tenté d’aller seul à l’essai. Beka Gigashvili a bien suivi et le pilier géorgien a aplati le premier essai du RCT dans cette rencontre à cinq minutes de la pause. Juste avant le retour aux vestiaires, Jiuta Wainiqolo a fait parler la classe. Parti de ses 40 mètres, le Fidjien a mis au supplice la défense clermontoise avant de sprinter vers l’en-but pour donner douze points d’avance à Toulon à la mi-temps. Un avantage que les joueurs de Franck Azéma et Pierre Mignoni ont consolidé dès l’entame du deuxième acte. Gaël Dréan a bonifié un action initiée par une transversale d’Ihaia West et un relais de Mathieu Smaili. Alors menés de 19 points, les Clermontois se sont comme réveillés.

Clermont aura des regrets

Tout est parti d’un maul formé autour d’Arthur Iturria à la 46eme minute. Les avants auvergnats ont enfoncé la défense toulonnaise, qui s’est mise à la faute. En plus d’un essai de pénalité, Swan Rebbadj a écopé d’un carton jaune pour avoir écroulé le maul. Une supériorité numérique qui a été très vite exploitée par Julien Hériteau. L’ancien joueur du RCT a bien suivi une charge de George Moala pour récupérer le ballon libéré et aplatir l’essai de l’espoir. Peu avant l’heure de jeu, Baptiste Serin a redonné un peu d’air à Toulon sur une pénalité mais c’est bien Clermont qui a eu l’initiative en fin de match. A sept minutes de la sirène, au terme d’une longue séquence de percussion, Lucas Dessaigne a forcé le passage pour aplatir au pied des poteaux, Jules Plisson transformant ensuite pour ramener l’ASM à un point. Sur la dernière action, une maladresse de Thomas Salles, qui n’a pas trouvé la touche sur un pénalité, aurait pu coûter cher mais une passe en-avant de Julien Hériteau a mis fin au suspense. Toulon signe un deuxième succès à domicile cette saison (30-29) et prend le bon wagon. L’ASM repart avec le point du bonus défensif mais surtout avec une pointe de regrets.



TOP 14 / 3EME JOURNEE

Samedi 17 septembre 2022

Bordeaux-Bègles - Castres : 33-12

Brive - Montpellier : 26-31

Racing 92 - Lyon : 32-19

Stade Français Paris - Bayonne : 26-16

La Rochelle - Perpignan : 43-8

Pau - Toulouse : 26-16



Dimanche 18 septembre 2022

Toulon - Clermont : 30-29