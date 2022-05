Top 14 (J24) : Toulon surprend Bordeaux-Bègles et reste dans la course pour la phase finale

Toulon est loin d’avoir dit « adieu » à la phase finale du Top 14 ! Le RCT, pour la cinquième fois de suite, est sorti vainqueur de son match de championnat. Mais, cette fois, c’est une équipe de Bordeaux-Bègles en position de s’emparer de la tête du classement qui a chuté face à des Varois totalement retrouvés en cette fin de saison. Des Toulonnais, privés à la dernière minute de Julien Hériteau sur blessure et remplacé par Atila Septar dans le XV de départ, qui ont toutefois été sous pression d’entrée. A la réception du coup d’envoi donné par Matthieu Jalibert, la défense toulonnaise se met à la faute et a offert trois points à Maxime Lucu. La réponse du RCT est venue au quart d’heure de jeu. Sur un lancer touche gagné par un 50:22, l’alignement girondin s’est mis à la faute, permettant à Louis Carbonel de remettre les deux équipes à égalité. Huit minutes plus tard, en conséquence d’une mêlée écroulée par la première ligne de l’UBB, le buteur varois n’a pas tremblé à plus de 50 mètres des perches. Un avantage au score que Toulon n’a su garder que l’espace de trois minutes.

Bordeaux-Bègles défaillant en deuxième période

Sur un ballon porté conquérant, Maxime Lamothe a été en position d’aplatir. Toutefois, l’arbitre a accordé à l’UBB un essai de pénalité pour une faute de Jean-Baptiste Gros, qui a alors écopé d’un carton jaune. Dix minutes à quatorze contre quinze qui ont vu Toulon… retrouver de l’allant. Sur le renvoi de Matthieu Jalibert, Aymeric Luc s’est joué de la défense girondine d’une feinte de passe parfaitement réalisée et est allé aplatir devant un public du Stade Chaban-Delmas médusé. L’indiscipline des joueurs de Franck Azéma a alors une nouvelle fois été criant. En l’espace de cinq minutes, les Toulonnais ont concédé deux pénalités, toutes converties en points par Maxime Lucu. Toutefois, à la suite d’une faute de Thierry Paiva en mêlée, Louis Carbonel a permis au RCT de rejoindre les vestiaires à hauteur de l’UBB. Au retour sur la pelouse, les joueurs de Christophe Urios n’ont pas montré le même état d’esprit. Maladroits, ils n’ont pas su concrétiser les opportunités qui se sont présentées à eux. Le résultat est un total de points qui, durant 40 minutes, n’a pas évolué. Une défaillance dont les Toulonnais ont pris un malin plaisir à tirer parti dans les 20 dernières minutes.

Toulon plus que jamais dans la course

Là encore, c’est Aymeric Luc qui a mis au supplice la défense girondine. Sur un jeu au pied à suivre, l’arrière toulonnais a pris l meilleur sur Romain Buros pour récupérer le contrôle du ballon puis aller dans l’en-but. Louis Carbonel, après avoir passé la transformation, a tout d’abord bonifié une énième faute de l’UBB en mêlée. Puis, sur une bonne intervention de Gabin Villière au sol, le buteur du RCT a définitivement mis hors de portée son équipe. Sans aucune solution en attaque dans cette deuxième période, Bordeaux-Bègles s’incline logiquement à domicile (16-29) et manque l’occasion de s’emparer de la tête du classement. Et, sans le bonus défensif, l’UBB voit Castres revenir à égalité de points, à deux longueurs du leader Montpellier, qui peut remercier Toulon. Un club varois qui, grâce à cette cinquième victoire de suite, revient à seulement trois points de La Rochelle, actuel dernier qualifié pour la phase finale. A deux journées de la fin, tout reste ouvert et nul ne peut encore prévoir qui ira directement en demi-finales, qui jouera les barrages et qui verra la phase finale depuis son canapé !



TOP 14 / 24EME JOURNEE

Samedi 30 avril 2022

Lyon - Montpellier : 43-20

Pau - Racing 92 : 21-42

Biarritz - Castres : 13-48

Perpignan - Brive : 27-10

Clermont - Stade Français Paris : 29-26

Toulouse - La Rochelle : 23-16



Dimanche 1er mai 2022

Bordeaux-Bègles - Toulon : 16-26